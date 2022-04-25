Настоящий праздник

В Бородулихинском районе поздравили с 95-летием труженицу тыла Тамару Стецову.

В Новопокровском сельском округе давно стало доброй традицией поздравлять с юбилеем долгожителей, тружеников тыла, людей, которые многие годы трудились ради процветания Бородулихинского района и повышения благосостояния его жителей. Такой почести удостоилась и труженица тыла Тамара Стецова. 16 апреля она отметила свой 95-й день рождения.

В этот день с подарками и поздравлениями Тамару Ивановну посетили депутат Бородулихинского районного маслихата от партии Amanat Юрий Ковязин, председатель Совета ветеранов Нейлля Давлетшина и представители акимата Новопокровского сельского округа.

Юбиляру вручили поздравительную открытку и преподнесли в подарок красивый ковёр. Гости пожелали ей крепкого здоровья, выразили благодарность за бесценный труд.

Ерик Абитов

Бородулихинский район