Настоящие танкисты

В Аягозском районе в торжественной обстановке проводили военнослужащих, демобилизованных в запас.

На строевой площадке танковой бригады Аягозского гарнизона прошли торжественные проводы более 200 солдат и сержантов. Они добросовестно выполнили свой долг перед Родиной и теперь поедут домой.

По информации пресс-службы Аягозского гарнизона, в ходе мероприятия военнослужащие, проходившие срочную службу и демобилизованные в запас, прошли церемонию прощания с боевым флагом – символом воинской чести и славы. На торжественном построении заместитель начальника гарнизона подполковник Дәулет Сүттібаев выразил слова благодарности и признательности военнослужащим.

– Своим самоотверженным трудом вы доказали преданность Родине, достойно продолжая традиции старшего поколения, – отметил он. – Желаю всем вам найти свой путь в жизни. Уверен, этому будет способствовать опыт, накопленный во время службы в танковой бригаде. Выражаю огромную благодарность за службу, которую вы с честью несли в течение года.

Дәулет Сүттібаев также добавил, что военная служба, несомненно, воспитала боевой дух в каждом из этих ребят. Сегодня те, кто собирается покинуть стены воинской части, полностью освоили все тонкости военных будней. Они участвовали в тактических учениях различного масштаба, обучались грамотному владению оружием и военной техникой.

– Военная служба многому меня научила, закалила, сделав настоящим танкистом, – поделился уроженец города Уральска рядовой Данат Амангельдиев. – Наши командиры учили нас тонкостям военного дела. Для меня незабываемым моментом стало участие в военно-полевых учениях, выполнение упражнений по стрельбе из оружия в дневное и ночное время. Считаю, что защищать страну – это задача каждого настоящего мужчины.

Бойцам, добросовестно исполнявшим служебные обязанности, показавшим отличные результаты в боевой подготовке и отличившимся образцовой дисциплиной, были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Завершилось мероприятие праздничным концертом коллектива художественной самодеятельности и талантливых военнослужащих в культурно-досуговом центре воинской части.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район