Настоящие джигиты

Любители национальных игр сразились за звание самого ловкого джигита.

В честь Наурыза возле села Уварово состоялся открытый турнир по национальной игре кокпар. Для участия в соревнованиях собрались джигиты из сёл Глубоковского и Уланского районов, а также из Усть-Каменогорска. Организаторы, специалисты отдела физической культуры и спорта отмечают, что с каждым годом поклонников у этой игры становится всё больше.

После группового этапа встреч турнира семь команд были разделены на две группы.

По силе и ловкости наездников было видно, что они основательно готовились к состязанию.

– Половина успеха в игре зависит от скакуна, – говорит один из участников, Женисбек. – Между всадником и конём должна быть крепкая связь, и не только физическая. За годы тренировок мой конь научился чувствовать меня, помогая удерживаться в седле во время игры.

Надо сказать, непростая задача у кокпариста – сидя верхом, отобрать у другого всадника увесистую тушу козла и удерживать её, обходя соперников. При этом необходимо ещё и управлять лошадью, чтобы не вылететь из седла.

Каждый участник турнира продемонстрировал отличную игру, доказав, что игры древних кочевников переживают новую волну популярности среди молодёжи.

По итогам состязаний в группе «А» первого места удостоилась команда из Усть-Каменогорска. В группе «В» первое место у команды из села Винное.

– Все команды были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Кроме того, команде города Усть-Каменогорска вручён денежный приз от акима Глубоковского района Эльдара Тумашинова, – рассказали организаторы.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район