Наставник чемпионов

Одной из ярких личностей, оставивших значимый след в истории спорта нашего региона и страны, является заслуженный тренер Ром Ильматов.

Его имя широко известно за пределами Восточно-Казахстанской области. В своё время Ром Ильматов был именитым спортсменом, а потом подготовил целую плеяду знаменитых борцов из ВКО. В своей тренерско-преподавательской деятельности воспитал более 15 спортсменов – мастеров спорта СССР по греко-римской борьбе. Среди них: братья Владимир и Николай Бабичевы, Каирбек Масалимов, Кайртай Оразалинов. Из-под его тренерского крыла вышел мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, неоднократный чемпион СССР, серебряный призёр чемпионата Европы, чемпион мира и Олимпийских игр Жаксылык Ушкемпиров.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В СПОРТЕ

Ром Ильматов родился в 1936 году на станции Аул Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный институт физической культуры в Алматы. Имеет почётные звания: мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР, заслуженный тренер СССР, почётный работник образования Республики Казахстан, почётный деятель спорта Республики Казахстан. Является почётным гражданином Семея.

Первые шаги в греко-римской борьбе, которая прежде называлась классической, Ром Ильматов сделал в 14-летнем возрасте. Желанию заниматься спортом поспособствовали тренировки по вольной борьбе его старшего брата Рафата, за которыми он часто любил наблюдать. Но ему больше нравилась классическая борьба. Сам он не отличался крепким телосложением, однако с детства ему были присущи упорство и воля к победе, которые впоследствии прошли закалку спортом.

Ром Ильматов всегда выступал в легчайшем весе 57 кг. Уже будучи студентом Казахского государственного института физической культуры в Алматы, он впервые стал чемпионом Казахской ССР, несколько раз выступал на союзных первенствах.

ТРЕНЕРСКАЯ РАБОТА

Тем не менее, свой потенциал Ильматов раскрыл именно на тренерской работе. Этот талант стал очевиден, когда молодой специалист прибыл в зооветеринарный институт Семипалатинска (ныне – Семей) в качестве преподавателя физической культуры. Несмотря на то, что вуз был небольшой, в нём можно было присмотреть способных и талантливых ребят в спорте.

Коллеги говорили об Ильматове, что это прирожденный педагог. К своим ученикам он всегда относился, как к собственным сыновьям. Опекал их, воспитывал, наставлял не только в спорте, но и в жизни. Иногда на улице останавливал студентов, приглашал на тренировки по борьбе. Именно так случилось с Николаем Бабичевым. Преподаватель издали заметил у институтского корпуса рослого плечистого парня.

– Я спросил, почему не ходишь на борьбу? – рассказывает Ром Ильматов. – Он ответил, что занимается волейболом. Я сказал, чтобы он пришёл в секцию по борьбе, там он найдёт то, что ищет в спорте.

Парень действительно оказался способным, вскоре начал добиваться значимых результатов. Через два года привёл младшего брата Владимира. Братья Бабичевы полностью оправдали надежды тренера. Они защитили норматив мастеров спорта, одержав немало побед.

НОВАЯ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ

– В 1968 году стало известно, что с 1 января 1969 года в классическую и вольную борьбу вводится новая наилегчайшая весовая категория – до 48 килограммов, – вспоминает Ром Хасанович. – Я собрал всех ребят, занимающихся у меня борьбой, и объявил об этом. Попросил поискать в институте подходящих под эти параметры парней.

Так, к началу 1969 года мастер спорта по классической борьбе Каирбек Масалимов привёл на кафедру физического воспитания щуплого, невысокого роста паренька и сказал: «Тренер, знакомьтесь, привёл на занятия по классической борьбе». Наставник спросил, есть ли у него желание заниматься этим видом спорта? Получив утвердительный ответ, тренер поставил его на медицинские весы. Их стрелка указала на 46 килограммов. Это был будущий олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров…

Жаксылык начал заниматься классической борьбой регулярно, но не хватало партнёра в этой весовой категории. В вузе тренировались братья Сайхановы – мастера спорта по вольной борьбе в весовой категории до 52 килограммов. Тренировочные схватки с ними проводились по стилю классической борьбы. Иногда, для разнообразия, по стилю вольной борьбы. В рамках классической его основными партнёрами были Каирбек Масалимов и Кайртай Оразалинов. Они также были ближе по весовой категории.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОРЕЦ

По рассказу Рома Ильматова, с ним вместе на кафедре работал тренер по вольной борьбе Владимир Лювунхай. В 1971 году в Алматы проходило первенство Центрального Совета ДСО «Кайрат» по вольной борьбе. Лювунхай обратился к Ильматову с просьбой разрешить «классику» Ушкемпирову выступить на этих соревнованиях. На тот момент он был сильнее всех местных «вольников». Как известно, правила этих двух дисциплин в корне отличаются.

– Я разрешил, ведь на одной кафедре работаем, – поделился воспоминаниями Ром Хасанович. – Подумал, чем больше турнирных встреч, тем лучше для подготовки нашего парня. И Жаксылык Ушкемпиров выиграл это первенство, заняв первое место.

Но старший тренер сборной ЦСДСО «Кайрат» Абиль Айханов не допустил его на дальнейшие соревнования, обосновав тем, что он «классик». Жаксылык вернулся в институт, в родную секцию и продолжил заниматься классической борьбой.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Подготовка к большим победам шла полным ходом. Когда Жаксылык находился дома и учился в институте, тренер отвечал за его подготовку в домашних условиях. Иногда будущего чемпиона отправляли в сборную команду, к главному тренеру сборной Советского Союза. В учёбе случались задолженности в связи с пропусками. Молодому спортсмену грозило отчисление из вуза.

Ректор пригласил наставника и сообщил, что деканат второй раз ходатайствует об отчислении Ушкемпирова из института. Стоял выбор. Жаксылыку часто приходилось бывать на сборах в сборной команде страны. А если он не будет их посещать, оттуда его тоже исключат. А в сборную попасть очень трудно. Тогда ректор предложил взять академический отпуск на год.

Так, чемпион на один год позже окончил институт, но успешно выиграл самые крупнейшие соревнования. В сборную команду Советского Союза Ильматов представил отчёт о подготовке своего подопечного в домашних условиях, которая проводилась на научной основе. Для этого был написан многолетний план подготовки с прицелом на участие в крупнейших соревнованиях.

– Позже я написал книгу в соавторстве с Ушкемпировым, чтобы на его примере занимались в учебных заведениях, и необязательно в институтах физической культуры, – рассказал тренер. – Книга вышла в Семее, в 2006 году. Она есть в библиотеке им. Шакарима в Семее. Также два экземпляра предоставлены в библиотеку Академии спорта и туризма в Алматы.

Сейчас Ром Ильматов проживает в родном Семее с внучкой и в окружении трёх любимых правнучек.

Ерик Абитов

Фото предоставлено семьёй Ильматовых

Семей