Наследие «Жеті жарғы»

В преддверии знаменательного праздника Дня Конституции в Усть-Каменогорске прошёл правовой онлайн-калейдоскоп.

Встреча «Конституция – основа порядка и законности» состоялась по инициативе Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

– День Основного закона – один из самых почитаемых праздников нашего народа, – отметила модератор, библиотекарь отдела обслуживания Галия Байдашева. – В этом году исполняется ровно 25 лет со дня принятия Конституции, которая определила правовую основу нашего государства. Конституция – это золотой пьедестал нерушимого государства, гарант светлого будущего, основа единой и дружной нации.

Участниками встречи стали читатели библиотеки, которые узнали много интересного из истории Казахстана. В частности, речь зашла о первых законах степи и правах кочевников, о том, как был создан легендарный свод законов «Жеті жарғы».

– Четверть века – это небольшой промежуток в масштабах истории, однако за это время сделано немало, – подчеркнула библиотекарь читального зала Ирина Золотарёва. – Важно, что основной документ страны носит далеко не декларативный характер. У всех на слуху конкретные примеры прямого действия норм Конституции Республики Казахстан на практике. Удивительные беспрецедентные случаи показывают мощь закона.

По словам спикеров, в Казахстане уделяется внимание старшему поколению, под надежной защитой материнство и детство, вкладываются средства и силы в развитие и воспитание молодежи – будущего страны. Эти и другие достижения стали возможными только потому, что вся история независимого Казахстана – это история сплочения и единения народа.

Ева Ким