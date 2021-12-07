В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и спорта творческий коллектив театра «Астана Балет» посетил с гастролями Семей.

В этот день на сцене Государственного казахского драматического театра имени Абая показали лучшие образцы национальной хореографии, которые погрузили зрителей в атмосферу настоящего праздника и фантазийного путешествия по необъятной казахской степи.

– В Семее мы не первый раз, сегодня держим перед зрителями своеобразный отчёт о нашей работе, – рассказал заслуженный деятель Казахстана, заместитель директора театра «Астана Балет» Валерий Кузембаев. – Представляем программу, которая называется «Наследие Великой степи». В неё входят народные танцы, современная хореография национального характера. А потому, я думаю, что сегодняшний концерт станет хорошим подарком для наших зрителей, которых мы очень любим, и которые знают нас уже очень хорошо.

Продолжительность постановки – больше часа. За это время на сцене проносятся 12 миниатюр. По словам Валерия Кузембаева, одно из основных направлений театра «Астана Балет» – это развитие и создание новых танцевальных композиций на основе национальной хореографической пластики. Работая в этом направлении, балетмейстеры стараются найти гармоничное соотношение между этнографическим материалом и современной хореографией, не теряя при этом ощущение характера и неповторимого своеобразия национального танца.

Концертная программа «Наследие Великой степи» является визитной карточкой театра. Каждая хореографическая миниатюра в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри – это предание, отражающее многоликую философию мировоззрения кочевого народа. Неповторимый пластический рисунок, лаконичность и в то же время певучесть поз исполнительниц обладают притягательной силой и восхищают нежностью и грацией.

– В основном все номера поставлены нашими специалистами, среди которых очень много талантливых и поистине выдающихся профессионалов своего дела. Одной из таких является известная казахстанская танцовщица, педагог и хореограф, заслуженная артистка Казахстана, балетмейстер-постановщик Айгуль Тати. Сегодня она главный специалист по народным танцам в Казахстане. Айгуль, к слову, родом из Семея, и потому отрадно, что мы привезли свою программу в этот замечательный город, – добавил Валерий Кузембаев.

Отметим, эта уникальная программа неизменно входит в гастрольную афишу театра. Ей одинаково восторженно рукоплескали в Лондоне, Милане, Монако, Нью-Йорке и многих других странах. Эстетика, зрелищность, яркие образы и интересная драматургия хореографических произведений навсегда западают в душу и восхищают зрителей по всему миру.

Также в этот вечер состоялся показ фрагмента из одноактного балета «Жусан» (музыка К. Шильдебаева, С. Рахманинова, А. Пярта). «Жусан» в постановке Мукарам Авахри называют первым в отечественной хореографии одноактным балетом, посвящённым национальной истории. В нём передан неукротимый дух народа, самые мрачные и светлые страницы прошлого, великая жизненная сила, переданная через образ травы жусан (полынь). К этому символу степи в своих творениях обращается заслуженный деятель Казахстана, поэт, кинорежиссёр, сценарист Бахыт Каирбеков, чьи поэтические строки и образы стали основой либретто.

Представители театра признаются, что на гастроли в Семей артисты всегда едут с особым волнением и трепетом, ведь здесь, по их словам, самый строгий и справедливый зритель, знающий цену настоящему искусству.

– Для нас всегда волнительно выступать перед зрителями Семея, потому что здесь очень строго оценивают в частности хореографию. Очень требовательный и разбирающийся в искусстве зритель. А потому мы всегда стараемся выкладываться на все сто процентов и привозим сюда свои лучшие номера, – заключил Валерий Кузембаев.

К слову, постановка вызвала у семейчан и гостей города самые положительные эмоции.

– По возможности всегда стараюсь посещать театры, балет, концерты. К сожалению, во время пандемии было много ограничений, что отразилось и на подобного рода мероприятиях. Теперь, когда город потихоньку возвращается к прежней жизни, очень радостно, что у нас есть возможность посетить такие прекрасные культурные мероприятия. Я вообще с детства очень люблю балет. Сегодняшнюю постановку артисты отыграли на высшем уровне. Музыка, пластика – всё слилось в единый мотив. Очень благодарны артистам за такой труд, – поделилась впечатлениями одна из зрителей Валерия Игнатьева.

Напомним, театр «Астана Балет» уже выступал на сцене драматического театра имени Абая шесть лет назад. Тогда вниманию зрителей была представлена концертная программа «Восточная рапсодия» – изысканный и пышный букет танцев в восточном стиле, с которой коллектив гастролировал по городам Китая, России, Франции, Азербайджана и Венгрии. Программа покорила зрителей выразительной пластикой хореографических миниатюр, неповторимыми образами и роскошными костюмами.

Наргиза Омарканова

Семей