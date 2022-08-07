В Анкаре презентовали книгу, изданную к 150-летию лидера движения «Алаш», поэта, переводчика Ахмета Байтурсынова.

В Посольстве Казахстана в Турции при поддержке Международной организации ТЮРКСОЙ и Общества казахстанской культуры «Көк ту» была проведена презентация четвёртого тома книги, изданной к 150-летию Ахмета Байтурсынова. Автор издания – член Союза художников Казахстана, победитель конкурса «Лучший педагог-2021», профессор Казахского университета экономики и консалтинга, автор международного проекта «Наследие предков» Канагат Кодеков.

Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев отметил, что Посольством Казахстана в связи со 150-летием со дня рождения Учителя нации проведены две конференции, круглый стол и выставка. Также он рассказал о творчестве и научных трудах выдающего представителя казахской интеллигенции начала ХХ века.

Член Всемирной казахской ассоциации, главный редактор журнала «Қазақ елі» Серкан Динчтюрк выразил благодарность известному художнику Канагату Кодекову за большой труд по выпуску сборника «Наследие предков».

Подробнее о национальном проекте «Наследие предков» рассказал сам автор, отметив, что очередная его работа, представляющая собой сборник произведений профессиональных и начинающих художников, посвящена 150-летию А. Байтурсынова, и что такие работы привлекают подрастающее поколение к изучению истории и воспитывают патриотизм.

Также в мероприятии участвовали представители интеллигенции, СМИ Казахстана и Турции, докторанты и студенты, получившие образование в вузах Анкары.

Ания Есмухамет

Фото Посольства РК в Турецкой Республике