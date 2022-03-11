Наследие номадов – мировая сенсация

В число лучших выставок мира 2021 года вошла казахстанская выставка «Золото Великой степи», которая была представлена в Великобритании.

Международным журналом искусств Apollo определён рейтинг всемирных выставок. Одной из пяти лучших стала экспозиция артефактов сакского периода, найденных в курганах Восточного Казахстана.

Выставка «Золото Великой степи», которая с прошлого года была представлена в музее Фицуильяма при Кембриджском университете в Великобритании, без преувеличения, стала знаковым событием для всего мирового исторического сообщества. Уникальные находки, скрупулёзно собранные и подготовленные казахстанскими учёными-археологами, открыли совершенно новые страницы истории древних саков.

Все находки были обнаружены на территории курганов сакской элиты 7-6 веков до нашей эры – Берельских курганов (Берельская долина царей). Это выдающийся археологический памятник первого тысячелетия до нашей эры, расположенный в Восточном Казахстане. Первооткрыватели захоронений – известные археологи Казахстана Зайнолла Самашев и Абдеш Толеубаев. Впервые здесь встретилась технология захоронений с созданием эффекта вечной мерзлоты. Благодаря этому во время раскопок археологи обнаружили невероятные вещи.

Конечно, в том, что археологические находки дошли до нашего времени, огромная заслуга учёных-археологов. Ведь мало отыскать артефакты в захоронениях – ещё их надо бережно извлечь.

Возраст сокровищ, которые были представлены на выставке «Золото Великой степи», – почти три тысячи лет. Как отметили европейские ценители древности, артефакты представляют собой подлинные шедевры и являются прямым доказательством того, что древние кочевники были не только отважными воинами, но и ценителями красоты, а также её талантливыми творцами. Золотые украшения, ножны, чудом сохранившиеся элементы одежды и сбруи из кожи и войлока – всего более 15 тысяч уникальных артефактов.

Центральным элементом выставки стала реконструированная экспозиция «Золотой человек» VII-VIII веков до н. э. Эта находка была обнаружена в 2003 году археологом Абдешем Толеубаевым. А реконструировал образ кочевника известный мастер Крым Алтынбеков, филигранно работающий с материалом в условиях современной лаборатории.

Учёный и художник виртуозно воссоздали дух эпохи властелинов степи. Поражает и яркий костюм «Золотого человека», и богатое убранство его захоронения. Наряду с этим экспонатом можно увидеть и находки, сделанные в 2016 году, в которых хорошо представлена шиликтинская цивилизация. И именно Шиликты является колыбелью раннесакской культуры всего евразийского пространства.

Огромный интерес вызвала и берельская лошадь в парадно-погребальном убранстве (IV-III век до н. э.). Этот экспонат был воссоздан талантливыми руками Калиоллы Ахметжана, члена Союза художников Казахстана, под научным руководством профессора Самашева.

Тонкость и изящество, с которым выполнены многие экспонаты, демонстрируют уровень мастерства номадов и открывают их цивилизацию с совершенно новой стороны.

Археологические находки также свидетельствуют о том, что древние саки обладали уникальной культурой и глубокими знаниями в сферах кочевого скотоводства, растениеводства, горнодобывающей промышленности и металлургии.

– Это необычайная возможность переписать историю мира благодаря объектам, которые были раскопаны совсем недавно. И самое главное для нас в Кембридже – это показать не только сами артефакты, но и весь археологический процесс и экспертные знания, применяющиеся в Казахстане, – отметил на открытии выставки директор музея Фицуильяма Люк Сайсон.

По его словам, эта выставка стала исключительной возможностью показать Великобритании и всему миру культуру, знакомство с которой только начинается. Она положила начало партнёрства с Кембриджским университетом и вывела археологические находки учёных на совершенно новый уровень. И это только первый шаг к большому сотрудничеству и взаимопроникновению двух величайших культур – европейской и азиатской. Именно Восточный Казахстан и обнаруженные здесь артефакты стали отправной точкой в таком значимом сотрудничестве.

Неудивительно, что выставка имела успех на мировом уровне, ведь она является результатом комплексной Программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в Восточно-Казахстанской области, которая реализуется с 2016 года.

В рамках программы была проведена колоссальная работа по изучению историко-культурного наследия. Фонды областного музея пополнили 26 тысяч уникальных артефактов, часть которых была представлена в экспозиции «Золото Великой степи».

Закрытие выставки в Великобритании состоялось в конце января этого года. Её посетили более 25 тысяч человек.

Газета The Gardian оценила экспозицию на 5 из 5, назвав её «захватывающей дух». Газета Telegraph оценила выставку на 4 из 5, назвав «ослепительной». В ноябре 2021 года художественный журнал Apollo включил «Золото Великой степи» в список номинантов премии «Выставка года» наряду с выставками гораздо более крупных международных коллекций, демонстрируемых в Музее искусств Метрополитен, Тейт Британия и Рейксмузеум.

И зрители, и критики солидарны в одном – выставка «Золото Великой степи» позволила взглянуть на историю кочевников под совершенно новым углом, увидеть в них не только воинов, но и непревзойдённых мастеров своего дела.

Стоит отметить, что новейшие достижения археологии уже вписаны в учебный курс в Московском государственном университете. Студенты первого курса исторического факультета МГУ изучают находки профессора Самашева.

Отечественные учёные планируют продолжить в этом году археологические изыскания в Восточном Казахстане. В частности, будут исследованы комплекс «Акбаур» в Уланском районе, некрополь «Елеке сазы» в Тарбагатайском районе, «Аккайар» в Катон-Карагайском районе, могильник «Шу» сакского времени. Также начнутся работы по изучению предгорий Тарбагатая, Шынгыстау и Калбинского хребта.

Археологи уверены, что казахстанцев и всю мировую общественность ждут новые открытия из жизни кочевников.

Аида Жумекенова