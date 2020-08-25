Наследие Абая в «цифре»

Интернет-ресурс «Абай DIGITAL» ВКГУ имени С. Аманжолова доступен с мобильных устройств.

Подготовку к юбилею великого мыслителя Абая Кунанбайулы Восточно-Казахстанский университет начал одним из первых. Напомним, ещё в начале года в честь знаменательной даты вуз запустил сайт abai.vkgu.kz. Для удобства читателей на одной платформе собраны «Слова назидания», переводы и стихи поэта, а также электронный вариант романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Кроме того, студентам, школьникам и всем, кому интересно творчество прославленного земляка, будет полезно ознакомиться с трудами учёных, писателей, государственных деятелей в литературоведении и абаеведении.

Созданный ресурс позволит внести определенный вклад в изучение и популяризацию наследия философа и просветителя. Теперь он доступен с мобильных устройств.

– Особую значимость сегодня приобретают мудрые заветы Абая о важности знаний и науки в жизни человека. Он считал: «…обучаться знаниям и наукам надо с удовольствием и будучи убеждёнными, что они пригодятся вам в последующем». Его философские суждения – общая для всего человечества азбука гуманизма, школа духовного совершенствования, – отметил ректор ВКУ имени С. Аманжолова профессор Мухтар Толеген. – Одним из эффективных способов превращения заветов великого мыслителя в своего рода талисман для каждого человека является мобильная версия сайта «Абай DIGITAL».

Ания Есмухамет

Ануар Тюлюбаев