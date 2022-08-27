Нашли ребёнка

Полицейские областного центра по горячим следам нашли пропавшего ребёнка.

По информации пресс-службы УП Усть-Камено-горска, на оперативный канал 102 поступил звонок от женщины, которая попросила помочь в поиске её несовершеннолетнего сына.

Семилетний ребёнок якобы пошёл к бабушке, однако там его не оказалось. Родственники пытались самостоятельно найти мальчика, обзванивали всех знакомых и друзей, но так и не узнали его местонахождение.

По тревоге незамедлительно была собрана оперативно-поисковая группа, а также весь личный состав Управления полиции города Усть-Каменогорска. Стражи порядка опросили знакомых и очевидцев, которые могли владеть какой-либо информацией, тщательно проверили прилегающие территории.

– В результате, пропавший мальчик был найден сотрудниками полиции на берегу реки Ульба по улице Тихой, – прокомментировал начальник Управления полиции Усть-Каменогорска Андрей Мула. – Как пояснил несовершеннолетний, он не застал бабушку дома и решил поиграть на улице, а затем прогуляться по берегу. В настоящее время мальчик доставлен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать найденного ребёнка выразила огромную благодарность сотрудникам правоохранительных органов и всем неравнодушным за оказанное содействие в поиске её несовершеннолетнего сына.

Ерик Абитов