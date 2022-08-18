Нашли и вернули домой

В посёлке Новая Согра более суток искали 12-летнего подростка. В спасательной операции было задействовано около 550 человек: сотрудников полиции, военнослужащих НГ РК, спасателей и волонтёров. Ребёнка нашли живым и вернули родителям.

Тамирлан ушёл из дома в ночь с 13 на 14 августа. Первой пропажу ребёнка обнаружила его мать. Спустя несколько часов самостоятельных поисков она обратилась в полицию. Полицейские, спасатели, военнослужащие Национальной гвардии и волонтёры незамедлительно приступили к поискам. На месте был создан оперативный штаб, куда неравнодушные граждане обращались за получением необходимой информации для участия в операции.

Поиск был осложнён особенностями развития пропавшего: ребёнок замкнутый, плохо идёт на контакт с людьми. После опроса медицинских работников спасатели предположили, что Тамирлан мог умышленно прятаться от окружающих и не откликаться на своё имя.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, каждая минута промедления могла иметь печальный исход, особенно учитывая низкую температуру воздуха в ночное время.

Сотрудники проверяли камеры видеонаблюдения, осматривали территорию с квадрокоптера. Проверили шесть садоводческих обществ, насчитывающих порядка 2400 дачных участков, близлежащие к дачному массиву многоэтажные дома, осмотрели чердачные помещения и подвалы. Специалисты также обследовали канал речки Маховки.

В итоге вечером 15 августа ребёнка обнаружил сотрудник специального подразделения Департамента полиции ВКО Тлек Ерлибеков.

– Нам очень помогла бдительность сотрудника. Подросток находился возле моста ТМК в яме глубиной свыше трёх метров. Чтобы достать ребёнка, Тлек сам в неё спустился, – сообщил начальник Департамента полиции ВКО Серик Джунисбеков.

В Центре матери и ребёнка Тамирлану оказали первую медицинскую помощь. Затем его передали родителям.

– Выражаю огромную благодарность сотрудникам согринского отделения полиции и педагогам, родителям, неравнодушным гражданам посёлка, которые участвовали в поисках. У нас много домов, горная местность, парки и самое главное – особенности ребёнка, потому что мальчик страдает расстройством аутистического спектра, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе средней школы посёлка Согра Марина Борзенко.

Отметим, работу полицейских высоко оценил министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов. Лейтенант полиции Тлек Ерлибеков награждён ведомственной медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».

Алина Горбунова