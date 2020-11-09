Нашли и изъяли 

Полицейские района Алтай задержали мужчину за хранение запрещённых веществ.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудники криминальной полиции отдела полиции района Алтай в доме у одного из жителей города обнаружили в полиэтиленовом пакете зелёное вещество растительного происхождения со специфическим запахом, а также пластиковую бутылку с тёмно-коричневой жидкостью. Всё найденное изъяли.

– Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством – невысушенной марихуаной, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – В пакете было более 30 разовых доз.

Помимо этого, экспертиза показала, что в пластиковой бутылке также находилось наркотическое средство – экстракт каннабиса, или гашишное масло. Объём жидкости запрещённого вещества составил 750 миллилитров, сухого остатка –

20 граммов.

В отношении мужчины начато досудебное расследование по статье 296 части 3 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере».

Александра Исаева

Район Алтай