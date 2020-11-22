Наши двери открыты 

В Курчатове одна из эффективных форм работы с родителями особенных детей – проведение Дня открытых дверей в учреждениях дополнительного образования.

Педагоги дополнительного образования в Доме детского и юношеского творчества Курчатова организовали творческую мастерскую для детей с особыми потребностями, поделившись практическим материалом с их родителями.

– Для таких семей важно создание условий для реализации творческих способностей учащихся с особыми потребностями и вовлечение их в различные виды индивидуальной и коллективной творческой деятельности, – подчеркнул сотрудник городского отдела внутренней политики Асхат Солтангазин. – Это также расширение круга интересов и приобщение к активному образу жизни. К тому же, масса позитивных эмоций.

В рамках мероприятия была представлена нестандартная форма работы, которая позволит разнообразить воспитательную и творческую деятельность.

Ева Ким

Курчатов