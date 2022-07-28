Наши двери открыты

30 июля, в субботу, с 09.00 до 13.00, в ВКО Многопрофильном центре онкологии и хирургии состоится День открытых дверей по раннему выявлению предопухолевых заболеваний лор-органов, щитовидной железы и рака лёгкого.

Консультацию проведут ведущие специалисты онкоцентра. Направление от врача поликлиники не требуется. При себе необходимо иметь только удостоверение личности.

Адрес: ВКО МЦОиХ: Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, консультативно-диагностическое отделение (поликлиника).

Телефоны для справок: +7(7232) 48-91-51, 8 778 003-78-45.