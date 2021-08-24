Наше спасение – коллективный иммунитет

С начала этого года не теряет актуальности вопрос массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции, в частности отказ некоторых ставить прививку из-за боязни возможных побочных эффектов. Чтобы развеять все сомнения жителей Усть-Каменогорска, в одной из городских поликлиник прошёл день открытых дверей.

Все страхи перед вакцинацией – из-за незнания. Именно такого мнения придерживаются врачи городской поликлиники № 2, которые провели консультацию и разъяснили порядок и правила коллективной иммунизации против COVID-19 для прикреплённого населения.

– Не без помощи антиваксеров отношение людей к массовой вакцинации разное, – рассказал исполняющий обязанности главного врача городской поликлиники № 2 города Усть-Каменогорска Болат Кабидолдин. – Мы провели день открытых дверей, чтобы врачи донесли до населения, насколько необходимо выработать коллективный иммунитет. К 1 сентября мы должны быть все привиты, чтобы наши дети, внуки не заболели опасным вирусом. Коллективная иммунизация – единственный выход, без этого не остановить коронавирусную инфекцию.

В этот день медики ответили на актуальные вопросы: какие вакцины есть в наличии, возможны ли побочные эффекты после прививки, в каких случаях медучреждение выдаёт медицинские отводы и многие другие. К слову, после консультации с компетентными специалистами горожане меняли своё мнение и шли вакцинироваться против коронавирусной инфекции. В их числе – Гульжан Зарипова, которая в этот день поставила первый компонент вакцины.

Поддержать медицинских работников в их нелёгком труде пришли и активные жители областного центра.

– Мы должны думать не только о себе, но и о своей семье, людях, которые нас окружают, – подчеркнула пенсионерка Валентина Сидорова. – Все должны сделать прививку. В этом ничего страшного нет. Многие каждый год прививаются от гриппа. Пожилым людям тем более нужно позаботиться о своём здоровье.

Добавим, что, помимо действующего прививочного пункта при поликлинике, дополнительно работают три мобильные бригады, каждая из которых следует по своему маршруту.

Александра Исаева

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