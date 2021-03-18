Наше будущее многообещающее 

Восточно-Казахстанская область стала одним из лидеров по числу обладателей медалей Елбасы – юные таланты из нашего региона получили 340 наград.

Церемонии награждения прошли по всей стране, а в Фонде Нурсултана Назарбаева, запустившем этот масштабный челлендж, подводят итоги.

В дебютном, 2020 году программа «Медаль Елбасы» заинтересовала более 11 тысяч молодых казахстанцев. Причём почти четверть (23 % от общего количества участников) – это ребята из сельской местности. В программе приняли участие 600 наставников, 17 региональных координаторов и экспертов.

– «Медаль Елбасы» – единственная программа национального уровня, которая направлена на комплексное развитие молодёжи. Программа состоит из семи основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтёрство, экспедиции и походы, трудовая практика. Программа предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, – отметили в фонде.

Участвуя в программе, молодёжь учится управлять своим временем, ставить перед собой цели и систематически добиваться их, вести здоровый образ жизни и постоянно развиваться. Немаловажной мотивацией стало то, что обладатели медали Елбасы получат преимущество при присуждении образовательных грантов в установленном законом порядке.

Участникам необходимо было выбрать в зависимости от возраста бронзовый, серебряный или золотой уровень и начать программу длительностью от 6 до 18 месяцев. За это время молодые люди развивали свои навыки в семи обозначенных направлениях.

Особенно порадовало организаторов участие в челлендже подростков от 14 лет – успешно завершили бронзовый уровень 3 535 человек. На протяжении полугода они не менее одного часа в неделю уделяли спорту, волонтёрству, развивали свои таланты или навыки, изучали национальное наследие, прочитали не менее трёх книг, в том числе одну из золотого фонда казахской литературы, приняли участие в экскурсии продолжительностью два дня.

И призёры, и их родители выразили благодарность Фонду Нурсултана Назарбаева за вдохновляющий проект – дети незаметно для себя втянулись в деятельный образ жизни, многие стали волонтёрами, научились ставить перед собой задачи и решать их. А значит, цель программы «Медаль Елбасы» достигнута. Ведь в её основе слова Первого Президента: «Если наша молодёжь будет заниматься наукой и образованием, думать о будущем страны, то наше будущее многообещающее, а наша независимость прочна».

Айгуль Биданова