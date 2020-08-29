Наш выбор – помощь детям

Спасатели приняли участие в республиканской акции «Дорога в школу».

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, волонтёры молодёжного крыла Jas Otan при ВКОФ партии Nur Otan помогли многодетным семьям Нугымановых и Журтбаевых собрать детей в школу. Так, дочерям – 12-летней Дилшат и 11-летней Айганым приобрели всё самое необходимое для обучения.

– Принимаем участие в акции ежегодно, – прокомментировали в УЧС Усть-Каменогорска. – Это уже целая традиция нашего коллектива и наших активистов – волонтеров МК Jas Otan при партии Nur Otan. Главная задача – оказание помощи в период подготовки к новому учебному году детям из малообеспеченных, многодетных семей и детям-сиротам. Приятно видеть, что с каждым годом участников акции становится все больше.

Татьяна Кравченко