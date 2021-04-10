Скульптура Абая с сыновьями за короткий срок успела стать одной из визитных карточек Семея. Скульптор Нурбол Калиев попытался передать не только портретное сходство, но и то, с какой любовью и гордостью сыновья смотрят на своего отца.

Скульптурой и изобразительным искусством Нурбол начал увлекаться с детства. Некоторое время учился и работал в Алматы, а после вернулся на родину и стал работать в мастерской. С тех пор как вернулся в Семей, скульптор изготовил немало работ, однако главной стала скульптура «Абай и сыновья», торжественное открытие которой состоялось в рамках празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы.

– В течение пяти-шести лет я изготовил около десятка скульптур, работал с разными специалистами. Но самой главной работой на сегодняшний день для меня стала скульптура Абая с сыновьями, – поделился автор монумента. – Абай – это человек, которого уважает весь народ, вся страна, работать над этой скульптурой для меня было большой ответственностью. Ведущей целью было не только изобразить главных персонажей с максимальной точностью, но и отразить быт того времени, показать Абая не только как именитого мыслителя, но и как простого человека, отца. Отразить в его взгляде отеческую любовь к сыновьям и к своему народу. Абай – это наш культурный бренд, поэтому я считаю, что скульптур и памятников этому великому человеку не может быть много.

Высота памятника составляет пять метров. Автору удалось в точности передать портретное сходство Абая и его сыновей. Удалось и передать главную мысль – любовь и гордость, с которой сыновья смотрят на своего великого отца.

– Было непросто изобразить в одной композиции сразу троих человек, взаимодействующих друг с другом. Это большой опыт для меня, который обязательно пригодится в будущем, – отмечает Нурбол.

В этом году страна отмечает 30-летие Независимости. Памятному событию скульптор также планирует посвятить одну из работ, но чуть позже. Пока же он занят изготовлением памятника одному из последователей Абая – Кокбаю Жанатайулы.

– Сейчас мы работаем над памятником Кокбаю Жанатай-улы, который 25 лет жизни провёл рядом с Абаем, построил медресе и преподавал там. Это очень яркая личность. Также я принимаю участие в конкурсе на изготовление памятника Турсынгазы Рахимову. Я очень рад, что у нас есть возможность развиваться, работать и создавать. В независимом Казахстане созданы все условия, чтобы творческие люди могли творить, реализовывать свои проекты и воплощать в жизнь самые смелые идеи, – заключил скульптор.

Флора Левина

Фото автора

Семей