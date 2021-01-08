Наш дом нуждается в заботе

2 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил Экологический кодекс РК в новой редакции. Принятый документ можно назвать реформаторским. Его положения проработаны в соответствии с принципами международной Организации экономического сотрудничества и развития, а также стран Европейского союза.

Как отметил в недавнем выступлении в Службе центральных коммуникаций министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, к принятию обновлённого Экологического кодекса шли на протяжении двух лет. Важно было учесть баланс между экологическими и экономическими интересами. Документ проработан совместно с экологами, экспертами, общественниками и бизнес-сообществом. В Министерство экологии поступило более двух тысяч поправок.

Новый Экологический кодекс усиливает ответственность промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды. Реализация экологического принципа «загрязнитель платит и исправляет» подразумевает меры по предотвращению загрязнения и контролю. В случае возникновения экологического ущерба природопользователь будет обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния.

К слову, для жителей Восточного Казахстана загрязнение окружающей среды является наиболее актуальной экологической проблемой. В прошлом году специалисты Департамента экологии провели профилактический контроль крупных предприятий области, таких как ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет», АО «Май». К сожалению, по итогам проверок ни одна промышленная компания не стала отличником по экологической безопасности.

По информации главного государственного экологического инспектора по ВКО Рауана Турарова, на медном и сернокислотном заводе Lavalin Усть-Каменогорского металлургического комбината ТОО «Казцинк» были выявлены превышения нормативов предельно допустимых выбросов по диоксиду серы и оксиду углерода.

Как сообщили в Департаменте экологии, замеры проводились в период наступления неблагоприятных условий, ведь именно тогда предприятия обязаны снижать промышленные выбросы посредством проведения ряда технических и технологических мероприятий.

– Так, 7 декабря 2020 года по результатам анализов пылегазового потока на газоходах медного и сернокислотного завода Lavalin выявлены превышения, которые свидетельствуют о недостаточной степени работы системы очистки газа. В настоящее время Департаментом экологии производится оценка ущерба, нанесённого окружающей среде, в том числе в период НМУ. В целях устранения нарушений руководству комбината выдано предписание о проведении эффективных технических мероприятий по реконструкции газоходов и оборудования в системе газоочистки, – отметили в ведомстве.

По предварительным данным, работы будут проведены в срок до конца второго квартала 2021 года. До устранения нарушений предприятие обязуется усилить контроль за качеством сырья и работой очистных сооружений. На эти мероприятия Усть-Каменогорский металлургический комбинат ТОО «Казцинк» запланировало 580 млн тенге.

Также экологи провели контроль Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк», по результатам которого установлено негативное влияние шахтных и отвальных вод на качество притоков реки Ульбы: от верхней точки ручья Мартынов ключ, реки Брекса до нижней точки – реки Ульба. Установлено, что общий уровень загрязнения поверхностных водоёмов зависит как от исторических породных отвалов, так и от действующих шахтных водоотливов.

Также причиной повышенного содержания цинка и марганца в ручье Мартынов ключ являются ливневые и талые воды, стекающие с территории ликвидированного Шубинского рудника, а также дренажные воды Шубинского породного отвала.

Загрязнение реки Брекса тяжёлыми металлами осуществляется за счёт влияния Чащинского хвостохранилища, построенного ещё во времена СССР. На одном из участков реки Ульбы загрязнение обусловлено отработанными породными отвалами, дренажные воды которых имеют высокое содержание тяжёлых металлов.

При этом, несмотря на наличие очистных сооружений, при сбросе сточных вод наблюдаются значительные превышения по многим веществам.

Так, по результатам анализа дренажных вод Чащинского хвостохранилища, отобранных после их очистки, выявлены превышения нормативов ПДС по цинку в 62 раза и по марганцу – в 31 раз.

При сбросе очищенных шахтных вод Риддер-Сокольного месторождения в реку Брекса превышения нормативов обнаружено по аммонию солевому в 13 раз, почти в 24 раза – по нитритам, а также по сульфатам и нефтепродуктам.

При сбросе очищенных шахтных вод с Тишинского рудника в Ульбу зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным веществам в 32 раза, по нитритам – в 12,5 раза, в 4 раза – по аммонию, а также сульфатам и цинку.

По предварительным подсчётам, сумма экологического ущерба, нанесённого каскаду поверхностных горных рек, превышает 100 млн тенге. Департамент экологии в целях недопущения загрязнения вод-

ных объектов предписал РГОК ТОО «Казцинк» разработать план по устранению нарушений путём модернизации систем очистки либо внедрения современных технологий, а также возместить ущерб в доход государства.

Как сообщил Рауан Тураров, ТОО «Востокцветмет» за 2019–2020 годы нанесло ущерб окружающей среде более чем на 60,5 млн тенге. На Артемьевском производственном комплексе за последние три года при сбросе дренажных вод в реку Таловка наблюдается превышение нормативов допустимых сбросов практически всех контрольных веществ. За это время сумма ущерба составила 14,5 млн тенге. На Иртышском производственном комплексе при сбросе шахтных вод выявлены превышения по сульфатам, аммонию, нитратам, нитритам, нефтепродуктам, меди, марганцу, цинку, кальцию. Таким образом, окружающей среде нанесён ущерб, оцениваемый в 46 млн тенге. Департамент экологии предписал выявить причины превышения показателей, а также в срочном порядке устранить нарушения.

В ходе профилактического контроля на предприятии АО «Май» было выявлено превышение времени работы котлов, каждый из которых функционировал 24 часа, тогда как по проекту нормативов предельно допустимых выбросов работа котлов не должна длиться дольше 8 часов в сутки. Департаментом экологии были даны рекомендации по недопущению сверхнормативных выбросов, а также по выполнению работы согласно проектным решениям.

Как отметил Магзум Мирзагалиев, для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы согласно новому Экологическому кодексу предусмотрено внедрение наилучших доступных технологий в промышленности. На первом этапе запланирована модернизация 50 крупнейших предприятий промышленности, на которые приходится 80 процентов загрязнений.

– В Европе благодаря внедрению наилучших доступных технологий в течение 15 лет выбросы были снижены на 94 процента. Предприятия, которые введут данные технологии, будут освобождены от платы за эмиссии. Если компании не внедрят НДТ, то и ставки платы за эмиссии будут расти в разы, – рассказал в своём выступлении министр экологии.

Особое внимание в Экокодексе уделено участию общественности в оценке воздействия на окружающую среду. Внимание будет сконцентрировано на действительно экологически опасных объектах, а общественность теперь вправе участвовать во всех стадиях процедуры оценки. Кроме того, принято решение 100 процентов поступлений от платы за эмиссию расходовать только на экологические мероприятия. Что касается управления отходами, на законодательной основе внедрена энергетическая утилизация отходов с применением технологии Waste to energy, для снижения числа незаконных свалок на мусоровывозящем транспорте должны быть установлены GPS-датчики.

Ещё одна из приоритетных задач кодекса – озеленение и ужесточение ответственности за незаконную вырубку деревьев. Будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в тридцатикратном размере при незаконной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, занесённых в Красную книгу РК, а также десятикратная посадка за гибель зелёных насаждений на прилегающей территории физических и юридических лиц. Кроме того, внесены изменения в базовые ставки для исчисления размера вреда, причинённого нарушением лесного законодательства. Так, увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесённое в Красную книгу.

Стоит отметить, что в Восточном Казахстане вопрос озеленения находится под особым наблюдением общественности и жителей региона. В 2019 году в ходе реализации плана «Жас Өркен» только в Усть-Каменогорске было посажено 15,5 тысячи штук саженцев. В 2020 году работа продолжилась. На озеленение областного центра лесными учреждениями было отпущено свыше 13 тысяч саженцев различных древесно-кустарниковых пород. В целом по Восточному Казахстану было высажено около 30 тысяч штук саженцев.

Новый Экологический кодекс должен вступить в силу 1 июля 2021 года. Однако, как отметил Магзум Мирзагалиев, улучшение экологической ситуации произойдет не сразу, а в течение нескольких лет.

Дарья Антон

Фото Ануара Тюлюбаева