«Наряд» крутых берегов

На 80 процентов завершены работы по укреплению берега Иртыша в Семее.

Проект берегоукрепления Иртыша стоимостью 1 миллиард 444 миллиона тенге реализуется в рамках Дорожной карты занятости. Работы начались в июле этого года и должны быть завершены в январе 2022 года.

Определены четыре участка, нуждающихся в укреплении. В районе Пристани уже полностью завершены бетонные и земляные работы протяжённостью 840 метров, на 350 метров положены плиты.

Самые сложные участки – нижние части откосов берега в посёлке Мирный. Здесь бетон заливался от самого дна. Столь глубокая заливка потребовалась, чтобы при затоплении не было размывов. Применялся сульфатостойкий бетон марки Б-22,5 местного производства, в общей сложности потребовалось семь тысяч кубов. Работы осложнялись и рельефом – здесь откос берега очень крут. Протяжённость участка – 940 метров. Только площадку из грунта под этот откос собирали в течение семи дней, транспортируя грунт из другой части города.

Всего на все четыре участка было закуплено примерно 18 тысяч кубов песчано-гравийной смеси. Стоимость 1 тонны ПГС с доставкой составила 2000 тенге.

В Восточном протяжённость участка берегоукрепительных работ – 292 метра, а в районе острова Бейбітшілік – 500 метров.

Завершающий этап работ – монтаж плит – начался на трёх берегоукрепительных участках, закуплены 2760 плит. Только на острове Бейбітшілік к данному виду работ ещё не приступали, лишь завезли песчано-гравийную смесь. Но подрядчик уверяет, что уложится в срок.

– Весной в городе не должно быть проблем с затоплением. Нужно защитить жилые дома и обезопасить жильцов. Проблем с финансированием и поставками материалов у вас нет. Поэтому этот стратегический важный объект должны сдать в строго установленные сроки, – подчеркнул аким города Бакытжан Байахметов, ознакомившись с ходом реализации этого важного инфраструктурного проекта.

Основные работы завершатся до Нового года. Затем подрядчик будет приводить в порядок дороги, по которым двигалась тяжёлая техника.

Флора Левина

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Семей