Наряд для лесной красавицы 

Скоро Новый год. А вы ещё не знаете, как оригинально нарядить новогоднюю ёлку? «Рудный Алтай» предлагает несколько стильных идей её оформления.

По восточному календарю символом 2021 года станет Белый металлический бык, который олицетворяет справедливость. По характеру это животное степенное и благородное, предпочитает единение с природой и умеренность во всём. Если вы хотите нарядить лесную красавицу так, чтобы она понравилась символу года, – нужно придерживаться нескольких правил. Трендом наступающего года служат экологичность и натуральность. Поэтому для декора можно использовать экоигрушки и съедобные украшения. К примеру, цитрусы, корицу, гвоздику. Такое сочетание не только наполнит дом волшебным ароматом, но и будет выглядеть очень оригинально.

– На мой взгляд, самое органичное украшение для новогоднего дерева – шишки, – поделилась мастерица из Усть-Каменогорска Анжелика Березовикова. – Если их в украшении вам покажется мало, создайте дома настоящую лесную сказку. Добавьте на новогоднюю ёлку листочки, жёлуди, ветки, фигурки птиц и других лесных жителей.

Если вы натура романтическая, то нарядите ёлку нежными цветами или бантами, любите экзотику – в морском стиле, используя морских коньков, осьминогов и русалок. Если же вы сторонник минимализма, украсьте лентами с пожеланиями или электрической гирляндой.

Что касается цветовой гаммы, не стоит забывать, что традиционный новогодний красный цвет для Быка не приемлем, а вот натуральные спокойные оттенки, которые встречаются в природе, ему точно придутся по вкусу. Беспроигрышным вариантом станет сочетание всех оттенков белого, серебристого металлика с естественными зелёными, бежевыми, песочными, пастельными розовым и голубым цветами. Яркие цвета лучше использовать как акценты.

Хотите, чтобы ваша лесная красавица на сто процентов была не такой, как у всех, создайте ей наряд собственными руками. Кстати, hand made сейчас на пике популярности. Эксклюзивные самодельные украшения из ваты, бумаги, пряжи, ткани и многих других удивительных материалов создадут неповторимый стиль новогоднего дерева и, бесспорно, не оставят равнодушными ваших гостей.

– Свою ёлку наша семья украшает в классическом стиле, – рассказала Анжелика Березовикова. – Разноцветные шары, мишура, гирлянды и, конечно же, ёлочные игрушки собственного изготовления, которые я делаю из ваты и текстиля. Мне кажется, что творчество помогает создавать неповторимую атмосферу новогоднего волшебства, настоящей зимней сказки.

Александра Исаева

Фото из архива Анжелики

Березовиковой