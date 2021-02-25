33 факта нарушений ограничительных мер выявили в ВКО.

Мониторинговые группы продолжают ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений.

24 февраля в ходе рейда в Усть-Каменогорске проверкой был охвачен 381 объект, зарегистрировано 15 фактов нарушений ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом Восточно-Казахстанской области.

В городе Семее за минувший день проверили 340 объектов. В том числе ежедневным мониторингом охвачено 220 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 14 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках и общественном транспорте). Составлено восемь протоколов на сумму 350 040 тенге. Взыскано пять штрафов на сумму 218 775 тенге.

В городе Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов. Здесь нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено дополнительное начисление к предыдущему штрафу на сумму 43 755 тг, в связи с отсутствием оплаты по сокращённому производству (обслуживание посетителей без СИЗ – маски).

В Глубоковском районе проведено 18 рейдов на 149 объектах, выявлены три нарушения масочного режима на открытом воздухе, сумма штрафа – 131 265 тенге. Тогда как в Шемонаихинском районе вчера был зафиксирован один факт нарушения.