Нарушения есть?

В Восточно-Казахстанской области продолжается работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Один из основных и важных направлений борьбы с COVID-19 – контроль за соблюдением санитарных мер, в том числе за обязательным ношением средств индивидуальной защиты. В связи с этим в регионе проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению ограничительных мер.

Так, 26 января в Усть-Каменогорске мониторинговыми мероприятиями охвачено 106 объектов. Результат проверок – три нарушения. Также наложен штраф по ранее выявленным нарушениям: в непродовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составила 175 020 тенге.

В Семее мониторинговые группы провели проверки по 195 объектам, в том числе в кинотеатрах «Алем» (220 посадочных мест), Dastan Cinema (517 посадочных мест), Qazyna Cinema (214 посадочных мест). Выявленных нарушений нет. Охвачено 35 автобусных маршрутов, конвейерным способом проверены 598 автобусов. 23 человека получили предупреждение за нарушение масочного режима.

В Риддере провели пять рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта. Нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов наложен один штраф на сумму 43 755 тенге продавцу магазина за обслуживание покупателей без маски.

Татьяна Кравченко