Нарушений меньше

В Восточном Казахстане продолжают ежедневную работу мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер.

Так, в праздничный день, 22 марта мониторинговая группа в Семее провела проверку на 284 объектах предпринимательской деятельности, в том числе мониторингом охвачены 263 объекта, входящих в «тепловую карту». Было выявлено одно нарушение.

Еще одно нарушение ограничительных мер зарегистрировано в Риддере. Там за минувшие сутки проведено 5 рейдов, в ходе которых были посещены 73 объекта.

В других городах и районах области 22 марта при проверке объектов нарушений выявлено не было.