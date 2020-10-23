Нарушение ценою в жизнь 

В Усть-Каменогорске эвакуатор насмерть сбил пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 16 октября на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Байтерека.

– По предварительным данным, водитель эвакуатора марки Toyota, двигаясь по кольцу Байтерек, при съезде на проспект Победы в районе нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев.

На сегодняшний день ведётся следствие, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 10 октября, подобный случай произошёл в Курчуме – пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавший от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончался на месте.

Полицейским удалось оперативно задержать водителя автомобиля. Мужчина водворён в изолятор временного содержания, в отношении него начато досудебное расследование.

Областной департамент полиции напоминает: чтобы сохранить жизнь и здоровье близких и родных людей, необходимо быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.