Нарушают все!

В Восточно-Казахстанской области за нарушение санитарных норм оштрафовали магазины на полмиллиона тенге.

К административной ответственности привлечены и посетители торговых объектов, не соблюдающие масочный режим.

В Усть-Каменогорске за минувший день зарегистрированы 32 нарушения у продавцов непродовольственных и продовольственных магазинов. Общая сумма штрафов – 437 550 тенге.

В Семее выявлены 13 нарушений масочного режима в торговых домах, рынках и общественном транспорте.

В Риддере зафиксировано одно нарушение. Также по ранее выявленному факту наложен штраф на сумму 43 755 тенге за нахождение в общественном месте без маски и дополнительное начисление к предыдущему штрафу на сумму 17 502 тенге, из-за отсутствия оплаты по сокращённому производству.

В районе Алтай зарегистрировано одно нарушение на объекте торговли. Наложены восемь штрафов за неправильное ношение средств индивидуальной защиты.

В Аягозском районе оштрафованы два жителя Каждому был наложен штраф в размере 43 755 тенге.

В Бескарагайском районе выявлено одно нарушение по несоблюдению масочного режима.

В Глубоковском районе – два нарушения масочного режима жителями. Сумма штрафа – 87 500 тенге.

В Зайсанском районе зафиксирован факт проведения массового мероприятия на объекте общественного питания в городе Зайсане. Штраф составил 115 МРП.

В Шемонаихинском районе зарегистрировано одно нарушение в магазине «Продукты». Горожанин находился в магазине без медицинской маски.