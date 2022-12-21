Народный герой Кабанбай

330-летие Кабанбай батыра широко отмечает общественность Казахстана. Особые торжества прошли на родине национального героя – в Урджарском районе. Здесь накануне Дня Независимости состоялся премьерный показ спектакля «Каракерай Кабанбай» по пьесе Кажгалыма Муканова. В Урджарском районном Доме культуры состоялась долгожданная премьера спектакля «Каракерей Кабанбай» по пьесе писателя Кажыгалыма Муканова, посвященного Дню Независимости и 330-летию Кабанбай батыра.

Как пояснила руководитель отдела культуры и развития языков Урджарского района Жанат Андасова, в рамках 330-летия Кабанбай батыра его земляки в этот юбилейный для народного героя год провели целый ряд мероприятий.

Так, в библиотеках прошли познавательные часы «Кабанбай батыр ұрпағымыз», книжные выставки и семинар «Дарабоз батыр – Кабанбай».

Среди молодёжи района был организован конкурс искусств и спорта «Жігіт сұлтаны», в котором молодые люди состязались друг с другом в искусстве, творчестве и спорте. По условиям конкурса, кандидаты на звание лучшего джигита района соревновались в поднятии тяжестей, проверяли знания истории, народных традиций, казахских пословиц и поговорок, а также представили свои творческие номера. Был организован конкурс художественной самодеятельности «Асыл мұра» среди 19 сельских домов культуры и клубов Урджарского района. После отборочных туров в Гала-концерте, состоявшемся в селе Кабанбай, выступили лучшие народные ансамбли и самодеятельные коллективы Урджарского района. Сельские артисты соревновались в номинациях семейный ансамбль, традиции казахского народа, ансамбль ветеранов и сольный танец.

К слову, 24 октября в этом же селе был торжественно открыт спортивный модуль, которому присвоили имя Кабанбай батыра – «Дарабоз».

– Дарабоз – это имя, прозвище, которое дал Кабанбай батыру хан Аблай, считая его своей единственной опорой, – уточнила Жанат Андасова.

Одним из самых грандиозных мероприятий стал I-й чемпионат мира среди беркутчи и охотников, также посвященный 330-летию Кабанбай батыра и 30-летию Государственных символов РК. Чемпионат привлёк внимание не только казахстанских, но и международных участников. На земле Урджара собрались беркутчи из России, Монголии, Казахстана, Турции, Украины и других стран мира.

Премьера спектакля «Каракерей Кабанбай» стала итоговым мероприятием в череде праздников и конкурсов, посвящённых чествованию знаменитого батыра. Режиссёром спектакля выступил Мергалым Турсынбеков, и уже сейчас его земляки считают, что первая постановка молодого режиссёра стала настоящим шедевром. Кстати, он же исполнил в спектакле главную роль Кабанбай батыра. Артисты народного театра «Керуен» под руководством Мергалыма Турсынбекова с большой ответственностью подошли к задаче, сумели раскрыть образы героев первой половины XVIII века, не щадивших своих жизней ради свободы и независимости, защищая родную землю от джунгарских захватчиков.

– Не случайно премьера спектакля состоялась именно накануне Дня Независимости. Ведь рассказывая о подвигах армии, возглавляемой Кабанбай батыром, мы говорим о борьбе казахского народа за свободу и независимость. Можно сказать, он всю свою жизнь посвятил защите независимости Казахстана, недаром современники называли его хан-батыр, такое уважение они проявляли к своему полководцу. В декабре 1986 года наши земляки, принявшие участие в мирных демонстрациях и митингах в Алма-Ате, тоже требовали независимости и свободы. Сегодня они были в числе зрителей премьерного спектакля, – говорит Жанат Андасова.

Однако не только культурные мероприятия были посвящены юбилею народного героя. Его 330-летие стало поводом для нового осмысления роли батыра в истории Казахстана для современных историков и исследователей наследия казахского народа.

Образ Кабанбай батыра, героя освободительной войны первой половины XVIII века от джунгарского нашествия, воспетый в народных поэмах, легендах и эпосах, сегодня ещё мало изучен профессиональными историками. За три десятка лет независимости Казахстана учёным республики пока не удалось собрать воедино разрозненные письменные и устные источники, рассказывающие о жизни и деятельности Кабанбай батыра. Создать единый фундаментальный труд о нём – вот задача для современных историков.

Кроме прочего, на площадке Университета Шакарима состоялась научно-практическая конференция, посвящённая 330-летию Каракерея Кабанбая. В памяти казахского народа этот герой фигурирует под разными именами. Его звали Кабанбай Кожакулулы, Каракерей Кабанбай и даже Дарабоз, однако его настоящее имя – Ерасыл. Он происходит из ветви байжигит племени каракерей рода найман. Мальчик, родившийся в эпоху затяжной многолетней войны с джунгарами, в семилетнем возрасте потерял отца, погибшего от рук захватчиков. А в 16 лет – старшего брата. Юный Ерасыл сумел отомстить за смерть брата, пробравшись в стан врага и уничтожив убийцу.

А потом он около шести лет жил в ауле сестры в Зайсане, где прославился тем, что практически полностью истребил диких кабанов, которые нападали на лошадей.

Юный батыр присоединился к освободительной войне, защищая родные земли от захватчиков. Уже в 1717 году он отличился в сражении под Аягозом, после которого обрёл имя Кабанбай батыр, с ним и вошёл в историю Казахстана.

– Это был выдающийся полководец, отличавшийся личным мужеством и бесстрашием в бою. Он защищал родину, освобождал родные кочевья от захватчиков. Его подвиги на века остались в памяти народа. Поэтому мы сумели сохранить хотя бы крупицы знаний о батырах XVIII века. В начале ХХ века было много аксакалов, хранящих устную историю казахского народа. Находились энтузиасты, которые объезжая кочевья и аулы не уставали общаться со стариками, записывая их воспоминания, легенды и факты. И во многих землях вспоминали подвиги Кабанбай батыра, рассказали о его мужестве и неоценимом вкладе в освободительной войне, – отметил профессор Университета Шакарима Мухтарбек Каримов.

Среди таких энтузиастов был и знаток казахской старины, собиратель устного народного творчества казахского народа, востоковед Машхур Жусуп Копеев. Он девять лет посвятил собирательству казахского эпоса и устной истории. И где бы он ни был, в каком бы уголке Казахстана не находился, слышал только добрые слова о Кабанбай батыре.

– В истории Казахстана в памяти народа остались лишь единицы – именно те люди, исторические личности, которые своим авторитетом, личным подвигом завоевали любовь народа. Среди них был Кабанбай батыр. Они вели за собой людей к победе, к свободе от ненавистных джунгар. Кабанбай увековечил своё имя тем, что до самой кончины возглавлял войска казахского ополчения, – рассказал профессор Университета Шакарима, кандидат исторических наук Амантай Исин.

Однако не только из народных легенд и эпоса черпают сведения о народном герое профессиональные историки современного Казахстана. По словам Амантая Исина, сегодня известны источники Российской и Циньской империй, в которых достаточно часто упоминается казахский батыр. Они хранятся в архивах Китая и России. Выдержки из этих исторических документов были в разное время опубликованы современными историками разных стран, и сегодня они доступны широкому кругу исследователей, интересующихся эпохой «Ақтабан шұбырынды», годами Великого бедствия и нашествием джунгар на казахские степи.

– Любое уважающее себя государство должно знать своих исторических личностей. И иметь достоверную информацию о них. Сегодня над монографией о Кабанбай батыре трудится кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории государства Канат Енсенов. Он уже несколько лет занимается сбором материалов для своей книги. Весь научный мир Казахстана с нетерпением ждёт её, – отметил Мухтарбек Каримов.

В 2019 году Канат Енсенов побывал в ВКО, где поработал в государственном архиве Восточно-Казахстанской области и в читальном зале фонда редких книг ВКГУ им. С. Аманжолова. Здесь бережно хранится свыше 13 тысяч редких изданий. Это книги, брошюры, журналы по всем отраслям знаний, атласы и изобразительные материалы как на русском, так и европейских языках – немецком, французском, английском и других. Фонд редких книг научной библиотеки Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова уникален, самые ценные его экземпляры включены в реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Здесь учёный особое внимание обратил на такие редчайшие книги, как «Сибирский вестник» (1818 – 1824), экземпляры «Азиатского вестника», который начал издаваться с 1825 года как продолжение «Сибирского вестника», «Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества», «Вестник древней истории» и многие другие.

Любопытно, что изучением наследия Кабанбая занимаются не только историки, но и филологи. Среди них доктор филологических наук, профессор Университета Шакарима Арап Еспенбетов.

– У казахов есть обычай – читать жоқтау, некий плач-речитатив над телом усопшего в день прощания с ним. В этом плаче обычно рассказывается вся жизнь человека, его хорошие и плохие поступки. Иногда, если дело касалось особенно выдающихся личностей, жоқтау даже записывались. Было бы интересно узнать или даже найти подобный плач, оставленный о Кабанбай батыре, – предположил Арап Еспенбетов.

Однако усилия учёных пока не увенчались успехом. Требуется ещё немало времени, чтобы собрать воедино разрозненные и часто противоречивые сведения и факты.

– Есть много публикаций, написанных в разные времена. Но единого мнения о его вкладе в историю, о жизни и подвигах полководца до сих пор нет. Предлагаю на базе Университета Шакарима создать единый координационный центр, куда стекалась бы вся информация о Кабанбае, что даст возможность наиболее точно восстановить хронологию событий его жизни и воинской деятельности с максимальной точностью и достоверностью, – предложил коллегам профессор, доктор филологических наук, учёный-абаевед, ректор Государственного университета им. Шакарима Бауыржан Ердембеков.

Екатерина Гуляева

Фото автора и отдела культуры и развития языков Урджарского района