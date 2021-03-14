Народный кюйши Калек Кумакайулы

Композитор, исполнитель музыкальных произведений на казахских народных инструментах Калек Кумакайулы получил нагрудный знак «Халық күйшісі».

Игрой на старинных казахских инструментах, в частности сыбызгы, Калек Кумакайулы начал увлекаться с восьми лет. Произошло это не случайно, ведь его отец Кумакай, предки Отемис, Делдал были известными исполнителями кюев.

К слову, Кумакай Шамгынулы участвовал в восстании алтайских казахов в 1944 году, вступил в ряды армии в поддержку Оспан батыра. В то время он создал кюй «Сағыныш». А на одном из собраний, организованных Оспан батыром, состязался со знаменитым сыбызгышы Доспан батыром и выиграл его.

После окончания восьмилетней школы в селе Тулба Баян-Улгийского аймака Калек Кумакайулы стал широко известен благодаря своей игре на сыбызгы на разного рода мероприятиях. В 1958 году был приглашён в музыкальный театр драмы на должность сыбызгышы оркестра народных инструментов.

Параллельно он занимался совершенствованием своих музыкальных знаний. В 1960 году выступал на конкурсах, посвящённых 10-летию со дня открытия театра и 20-летию основания Баян-Улгийского аймака.

Во время работы в театре Калек Кумакайулы побывал на гастролях за рубежом. В 1974 году был в Москве, Варшаве, Дрездене, Праге, в 1975-м – принимал участие в V фестивале советско-монгольской молодёжи в Бишкеке.

В 1990–1992 годы по приглашению государственной консерватории имени Курмангазы в Алматы, с целью возрождения древних национальных инструментов, он преподавал уроки игры на сыбызгы.

На сегодняшний день герой нашей публикации проживает в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. В прошлом году ему исполнилось 90 лет. За все эти годы он донёс до нынешнего поколения около сотни кюев, исполненных на сыбызгы, и тем самым внёс неоценимый вклад в сохранение культурного наследия народа.

Помимо исполнения неизвестных многим музыкальных композиций, он также владеет интересной информацией об истории их происхождения.

Кроме того, Калек Кумакайулы внёс посильную лепту в издание первой в Казахстане книги о кюях, исполненных на сыбызгы. В неё включены его кюи – «Арман», «Бақыт құшағында», «Шопан сазы». Почти все легенды в сборнике записаны с его слов.

Недавно известному кюйши вручили нагрудный знак «Халық күйшісі» от республиканского общественного объединения «Күйшілер одағы». Награждение прошло в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. В торжественном мероприятии участвовало ограниченное количество человек.

Специально ради участия в этом значимом событии из Алматы прибыл ученик виновника торжества, кандидат искусствоведческих наук, доцент Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Талгат Мукушев.

– Вклад нашего учителя в духовное развитие нации огромен. В основу многих книг легли его биография и кюи. В их числе «Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі». Также недавно было издано продолжение этой книги «Антология казахского кюя». В это издание вошли сведения о творческом пути кюйши, на флеш-накопителе сохранены его произведения, – сказал Талгат Мукушев.

Также с поздравительной речью выступил руководитель Восточно-Казахстанского областного филиала РОО «Күйшілер одағы» Ернат Мотышев.

– Не будет преувеличением сказать, что Калека-аксакала знают все, кто слушает кюи. Сколько кюев он передал сегодняшнему поколению, сколько воспитал учеников! – отметил он. – К слову, решение вручить ему нагрудный знак «Халық күйшісі» было принято единогласно.

По словам Ерната Мотышева, РОО «Күйшілер одағы» создано два года назад, за это время нагрудным знаком «Халық күйшісі» награждены всего около десяти музыкантов из разных регионов Казахстана.

В завершение встречи аксакал дал благословение присутствующим и выразил им свою благодарность.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева