Наращиваем собственное производство

В секторе АПК Восточно-Казахстанской области по предварительным итогам 2022 года сохраняется положительная динамика по ключевым показателям.

Об этом на специальном брифинге под занавес 2022 года в Региональной службе коммуникаций подробно рассказал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев.

Заметный акцент сделан на важности эффективного использования земельных ресурсов. В сельском хозяйстве Казахстана и конкретных регионов вообще земля является одним из основных, если не самым главным источником разнообразной продукции сектора АПК. В том числе на уровне государства большое внимание уделяется обеспечению сельхозформирований пастбищами. Для этого в Восточном Казахстане по поручению Главы государства проводится соответствующая работа на основе использования специальных программ, включающих космический мониторинг и другие передовые методы.

Цифры и факты

В профильном секторе экономики региона занято 8,8 тысячи сельхозформирований, осуществляющих свою основную деятельность на площади 3,4 млн га.

– Валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил порядка 480,0 млрд тенге, – сообщил Ержан Нурбаев. – По показателю ИФО (индекс физического развития) мы планируем выйти на уровень более 100 процентов. Производство мяса в живом весе возросло на 11,4 процента, молока – на 2,6 процента. Увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных. В частности, крупного рогатого скота – на 103,8 процента, лошадей – на 109 процентов, овец и коз – на 103 процента.

По информации заместителя акима области, в плане птицеводства потребности ВКО именно по мясу птицы закрываются практически на 170 процентов благодаря Усть-Каменогорской птицефабрике. Поэтому здесь отмечается определённый рост. В прошлом году введены в строй и работают дополнительные птичники.

Руководство региона последовательно выдерживает курс на развитие производства молочной продукции. В течение целого ряда лет реализуется проект по открытию новых ферм, глубокой переработке молочного сырья.

– На 46 действующих молочно-товарных фермах произведено 80,0 тыс. тонн молока, – отметил замакима области. – В 2022 году в регионе реализовано девять крупных инвестиционных проектов АПК на сумму 36,0 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал отрасли сельского хозяйства составили более 63 млрд тенге. В отчётном году в целом мы освоили порядка 40 млрд тенге различных субсидий. По каждому году видим заметную динамику.

Субсидии на развитие

Для наглядности Ержан Нурбаев привёл характерный пример, как увеличение субсидий свидетельствует о динамике развития отрасли. В последнюю декаду декабря 2022 года для Восточного Казахстана выделено ещё два млрд тенге за счёт средств, которые оказались в остатке в разных регионах.

В итоге Министерство сельского хозяйства РК (МСХ) предложило их другим областям. Благодаря усилиям Управления сельского хозяйства ВКО своевременно поданы заявки по системе «Колдау» и получены дополнительные средства. Конечно, был большой риск освоения в сжатые сроки, но в итоге он оказался оправданным. В результате труженики сектора АПК Восточно-Казахстанской области сумели получить два млрд тенге дополнительных инвестиционных субсидий.

– Сельхозформирования активно покупают технику, обновляют машинно-тракторный парк, в этом направлении осуществляется много поставок, – проинформировал Ержан Нурбаев. – Это означает развитие хозяйств, работу на перспективу.

По его словам, в целях развития сельских территорий, повышения реальных доходов населения, в рамках организации и стимулирования предпринимательской деятельности также выделен бюджетный кредит.

– Вы прекрасно знаете о программе «Еңбек», сейчас у неё иное название, но её значение и цель остаются прежними, – продолжил он. – Это развитие сельской местности, на что предусмотрены финансовые средства в сумме одного млрд тенге. Целевое назначение этой программы состоит в предоставлении микрокредитов жителям сельской местности, малых городов для открытия собственного бизнеса.

Добавим, что подобные программы имеют адресный характер, а средства предназначены для конкретных групп сельского населения. Есть в этом плане полезный опыт других регионов Казахстана, который предлагается для масштабирования в рамках всех областей республики.

– На 2023–2025 годы доведён национальный план по масштабированию проекта Жамбылской области, – отметил Ержан Нурбаев. – Программа нацелена таким образом, чтобы через проверенных, надёжных агентов (кредитные корпорации или СПК) выделять кредиты именно для развития сельской местности, малого бизнеса, мелких товарных хозяйств. Причём, такие кредиты будут выделяться под 2,5 процента. Это на сегодняшний день очень хорошая программа, по ней нам запланировали выделить один млрд тенге. В этом направлении мы планируем начать работу, для этого поручено сделать дополнительный скрининг по населённым пунктам. Мы его сделали, определили для себя регионы, где есть спрос.

Естественно, полезный опыт скопировать один в один, наверное, невозможно. Придётся по ходу вносить некоторые свои корректировки с учётом местных условий.

Продукты и цены

Теперь об ещё одном важном направлении. Это цены на социально значимые продовольственные товары, также меры по их стабилизации на внутреннем рынке. Из-за влияния геополитической ситуации наблюдается рост цен.

– В этой связи акимат области проводит очень большую работу, – подчеркнул Ержан Нурбаев. – Созданы специальные комиссии во всех районных акиматах, практически еженедельно и даже два раза в неделю проводим заседания комиссии для определения цепочки недобросовестных предпринимателей, которые могут увеличить торговые надбавки.

По его словам, есть объективные трудности. Нередко бизнес пытается объяснить удорожание продукции ростом расходов на упаковку, логистику, транспорт, ГСМ и иное. С ними ведут постоянную работу местные органы власти, чтобы социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) были доступны для населения с низкими доходами.

– Для этого у нас работает СПК, выделено порядка шести млрд тенге, – подчеркнул заместитель акима области. – На них приобретается то, что входит в перечень 19 видов социально значимых продовольственных товаров. Из них 13 видов производятся непосредственно в регионе. Ещё три вида у нас производятся частично. Это рожки, яйцо, лук. Остальные три вида товаров – соль, сахар и рис в нашей области не производятся. Именно по этим позициям каждую субботу вице-премьер проводит заседания, в которых мы участвуем и докладываем обстановку в регионе.

На брифинге также Ержан Нурбаев отметил, что со стороны государства и местных органов предпринимаются все возможные меры. В целом, по его мнению, необходимо в перспективе активно развивать собственное производство, увеличивать объёмы сельхозпродукции, усиливать конкуренцию и повышать качество продтоваров, потому что это в силах и руках местных товаропроизводителей.

В частности, помимо успешного опыта по производству мяса птицы, создавать фабрики по выпуску куриных яиц. То же самое касается увеличения объёмов производства рожек, других изделий из муки, которой в Восточно-Казахстанской области имеется в достаточном количестве.

В этом плане регион в 2022 году реализовал масштабные проекты по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, что является темой публикаций «Рудного Алтая» на регулярной основе.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета