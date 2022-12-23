Напряжённая борьба за медали

В Аягозском районе прошли соревнования по казакша курес, посвящённые 330-летию со дня рождения прославленного полководца Кабанбай батыра.

В борьбу за призовые места вступили более 100 палуанов из воинских частей Аягозского гарнизона. Они состязались между собой в шести весовых категориях.

В торжественном открытии турнира приняли участие начальник гарнизона, командиры воинских частей и судьи международного класса по казакша курес. Как отметили организаторы, соревнования проводятся с целью популяризации казахской борьбы среди военнослужащих, увеличения количества занимающихся национальными видами спорта.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по развитию национальных видов спорта, организации соревнований на высоком уровне. Поэтому цель каждого из нас – внести свой вклад в процветание казахского спорта. Желаю удачи и успехов всем спортсменам, активно участвующим в популяризации казахской борьбы, – отметил в приветственной речи начальник Аягозского гарнизона подполковник Даулет Суттибаев.

Как известно, военные всегда должны быть готовы к любым ситуациям, вставая на защиту родины. Так что этот турнир послужил хорошей проверкой физической подготовки бойцов. Соревнования проходили по правилам, утверждённым международной федерацией по казакша курес. Оценивали ход поединков судьи международного класса.

– Во время состязаний участники показали невероятно зрелищные и эффективные приёмы казахской борьбы, чем удивили нас. Выражаю благодарность военнослужащим, которые организовали турнир и внесли свою лепту в развитие этого вида спорта, – говорит главный судья соревнований Еркин Шуакбаев.

Надо сказать, что каждый из борцов должным образом подготовился к соревнованиям и, конечно же, надеялся на победу. Они продемонстрировали боевой дух и приложили много усилий, чтобы одолеть соперников.

– Все спортсмены, участвовавшие в турнире, были сильны и хорошо подготовлены. Слабых среди моих противников не было. Я занял первое место в своей весовой категории. Видимо этому способствовали как мои умения, так и удача, – поделился впечатлениями старший сержант Аманбек Сансызбаев, защищавший честь танковой воинской части.

По итогам турнира в весовой категории 60 кг победу одержал старший сержант Аманбек Сансызбаев. В весовой категории 66 кг первое место занял сержант Бекен Бохатов. Капитан Ермахан Кудайберген стал чемпионом в весе 74 кг, а рядовой Алибар Ильяс – в весе 82 кг. В весовой категории 90 кг золото завоевал Мейржан Омаргалиев. Лучшим в весе свыше 90 кг был признан старший сержант Жанат Уатаев.

В завершение спортивного мероприятия победителей и призёров в каждой весовой категории наградили медалями и грамотами.

Гульжан Естаева

Аягозский район