Напиток местного разлива

В Зайсанском районе состоялось торжественное открытие завода по производству минеральной воды и безалкогольных напитков.

Завод мощностью 27 млн литров в год построен товариществом с ограниченной ответственностью «Арна-минералс» в рамках реализации комплексного плана «К 30-летию Независимости РК – 30 ярких дел».

Мероприятие посетил заместитель акима области Нуржан Жумадилов, прибывший в район с рабочим визитом. Он отметил, что в стране реализуются государственные программы развития малого и среднего бизнеса. Благодаря им предприниматели имеют возможность трудиться на благо народа и развитие нашего государства.

В Зайсанском районе также хорошо развита предпринимательская сфера. Одним из подтверждений тому является то, что при поддержке акима области Даниала Ахметова в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» для строительства этого завода были привлечены инвестиции в размере 1 миллиарда 650 миллионов тенге, и в течение года проект был завершён. Сегодня предприятие готово выпускать качественную продукцию и обеспечивать постоянной работой местных жителей.

Марк Касымов

Фото из открытых источников

Зайсанский район