Наперекор метелям

В Восточно-Казахстанской области круглосуточно ведутся работы по очистке загородных трасс от снега.

В регионе из-за неблагоприятных погодных условий на трассе между Усть-Каменогорском и районом Самар возникли снежные перемёты, создавшие трудности для передвижения на автотранспорте.

Ответственные службы незамедлительно приступили к разрешению создавшейся ситуации. В настоящее время на этом участке дороги областного значения работают 12 единиц снегоочистительной техники дорожно-эксплуатационного участка №4 ТОО «Облшығысжол».

По словам специалистов, самым опасным отрезком этой автодороги является перевал Умыш, где по сей день сохраняется самая высокая вероятность схода лавин. В этой связи здесь расположены обогревательный пункт для рабочих и служба связи. Из-за участившихся сильных снегопадов и метелей с 29 декабря 2022 года в этом районе круглосуточно работает техника предприятия «Облшығысжол».

– На сегодняшний день протяжённость автодорог областного значения составляет 1587 километров. Трасса Самар – Таргын – Усть-Каменогорск протяжённостью 145 км обслуживается дорожно-эксплуатационным участком №4 ТОО «Облшығысжол», – сообщил начальник эксплуатационного участка дороги №4 «Облшығысжол» Улан Жамбосинов. – С 4 января по настоящее время из-за сильных снегопадов, метелей и лавин мы закрыли эту автодорогу и проводим уборку снега в две смены, днём и ночью, обеспечиваем пропуск колонн из скопившихся транспортных средств.

Всего за прошедшую неделю на автодороге Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское произошло 46 самопроизвольных спусков и ещё три профилактических спуска лавин, организованных ГУ «КазСелеЗащита». На автодороге Горная Ульбинка – Северное произошли 9 спусков лавин. Важно отметить, что ситуация была сложной на всей территории области, так как за неделю выпало порядка 112 см снега.

Отметим, ТОО «ОблШығысЖол» обслуживает дороги областного значения, на территории региона работают 79 снегоуборочных машин, из которых 64 – новые (1–2 года в эксплуатации). В работах по очистке трассы от снега задействованы автогрейдер, МТЗ-82, МТЗ-1221, Т-150, трактор и спецтехника.

Наргиз Еркінбекова