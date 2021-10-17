Экология

Намусорил? Плати

17.10.2021
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Сотрудники полиции ВКО выявляют стихийные свалки и привлекают к ответственности нарушителей.

В период с 30 сентября по 30 октября текущего года на территории области проходит месячник по выявлению и пресечению фактов выброса, вывоза мусора и строительных отходов в неустановленных местах.

Департаментом полиции Восточно-Казахстанской области проводятся профилактические рейдовые мероприятия, направленные на недопущение и выявление несанкционированных мест складирования твёрдых бытовых и строительных отходов в не отведённых для этого местах, а также нелегальных перевозчиков мусора, не включённых в реестр мусоровывозящих организаций.

Созданы мобильные группы с привлечением местных исполнительных органов, природоохранных и экологических учреждений, общественных организаций и экоактивистов. Работа организована во всех территориальных подразделениях области.

За десять дней выявлено порядка 42 несанкционированных свалок. По ним выдано 35 предупреждений, в том числе в местный исполнительный орган. Восемь свалок уже ликвидировано.

За выброс мусора, загрязнение парков, скверов к административной ответственности привлечены 54 нарушителя. Также в отношении 128 человек составлены административные протоколы по ст. 505 КоАП РК (за нарушение правил благоустройства). Наложено административных штрафов на общую сумму 298 993 тенге.

Гульжан Естаева

 Фото из открытых источников

17.10.2021
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