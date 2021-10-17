Намусорил? Плати

Сотрудники полиции ВКО выявляют стихийные свалки и привлекают к ответственности нарушителей.

В период с 30 сентября по 30 октября текущего года на территории области проходит месячник по выявлению и пресечению фактов выброса, вывоза мусора и строительных отходов в неустановленных местах.

Департаментом полиции Восточно-Казахстанской области проводятся профилактические рейдовые мероприятия, направленные на недопущение и выявление несанкционированных мест складирования твёрдых бытовых и строительных отходов в не отведённых для этого местах, а также нелегальных перевозчиков мусора, не включённых в реестр мусоровывозящих организаций.

Созданы мобильные группы с привлечением местных исполнительных органов, природоохранных и экологических учреждений, общественных организаций и экоактивистов. Работа организована во всех территориальных подразделениях области.

За десять дней выявлено порядка 42 несанкционированных свалок. По ним выдано 35 предупреждений, в том числе в местный исполнительный орган. Восемь свалок уже ликвидировано.

За выброс мусора, загрязнение парков, скверов к административной ответственности привлечены 54 нарушителя. Также в отношении 128 человек составлены административные протоколы по ст. 505 КоАП РК (за нарушение правил благоустройства). Наложено административных штрафов на общую сумму 298 993 тенге.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников