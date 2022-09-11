Нам предстоит серьёзная работа

Олег Чернышов, председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО»:

– Каждое Послание Президента народу Казахстана – это событие значимое и ожидаемое. Люди ждут, что им скажет Президент, чтобы определиться с дальнейшим развитием страны, общества, а значит, и каждого гражданина в отдельности. Это объективная реальность, с которой я сталкиваюсь, тесно работая с представителями гражданского общества области. И просто общаясь со своими знакомыми и друзьями.

Хочу подчеркнуть, большая часть обращений и предложений казахстанцев была услышана, что подтверждают прозвучавшие в Послании ответы на запросы общества. Одна из самых обсуждаемых тем – снижение пенсионного возраста для женщин. Временно для них возраст выхода на пенсию будет «заморожен» на отметке 61 год. Пусть это и случится не сразу, как многие хотели, а только через полтора года. Тем не менее, чаяния народа услышаны и решение принято.

Ещё один момент. В обществе часто обсуждалось, что в Арабских Эмиратах детям с рождения выплачиваются особые пособия, которые они при достижении обозначенного возраста могут использовать на определённые цели. Отрадно, что теперь подобный шаг сделан в Казахстане. И это ожидание народа тоже оправдалось. То есть, на счетах казахстанских детей будут формироваться определённые накопления, которые помогут после совершеннолетия, например, частично внести оплату за обучение. Это уже огромная помощь семье.

Нашёл свое решение и вопрос об утильсборе, который волновал почти всех автолюбителей страны. Президент озвучил, что будут определены конкретные размеры утильсбора за приобретение автомобилей для граждан и бизнес-структур.

Теперь впереди – серьёзная работа. Чтобы реализовать инициативы и предложения, озвученные Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в ежегодном Послании народу Казахстана, предстоит разработать чёткие программы и механизмы их реализации на местах.

Равиль Юнусов, член АНК ВКО, заместитель председателя татарского этнокультурного объединения:

– Здоровье нации – ключ к развитию государства. В ежегодном Послании народу Казахстана Президент РК затронул вопрос состояния медицины. Указав на так называемые острые углы в этой сфере.

«Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объём медицинских услуг», – подчеркнул Глава государства.

Президент указал, ситуацию усугубляет разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты. При этом, отсутствует страховая модель как таковая.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. Особое внимание надо уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнёрства. Полностью разделяю мнение о том, что главное – создать правильные условия.