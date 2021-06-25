Нам есть чем гордиться!

В этом году все мы, казахстанцы, подводим итоги – что изменилось в нашей жизни и жизни государства за последние 30 лет, отмеченных Независимостью Казахстана. Сегодня своим мнением с читателями «Рудного Алтая» поделился директор Русского государственного драмтеатра имени Ф. М. Достоевского Яков Горельников.

За этот небольшой срок страна добилась колоссальных успехов – за 30 лет нам удалось выстроить стабильную экономику, преуспеть во внешней политике, социальной сфере, культуре и спорте. Международным «брендом» Казахстана стало создание единого народа из представителей более 130 этносов.

Нашему коллективу тоже есть чем гордиться. Чтобы не быть голословным, начну с громких побед на международных театральных фестивалях, прошедших незадолго до пандемии, которая, конечно, прервала на неопределённое время наши поездки.

Так, труппа Государственного русского драматического театра имени Ф. М. Достоевского превосходно справилась с возложенной на неё ответственной миссией – представить театральный Казахстан в Санкт-Петербурге. Показ семейчанами «Ревизора» на XXI Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии «Встречи в России» завершился искренними аплодисментами и криками «Браво!», причём из уст не только зрителей, но и маститых театральных деятелей, которые в итоге присудили нам Гран-при.

Этот спектакль, поставленный тогда ещё выпускником мастерской Анатолия Праудина в Российском государственном институте сценических искусств (Санкт-Петербург) Рачей Махатаевым, был его дипломной работой. Семей может гордиться, что открыл такого талантливого режиссёра-земляка, которого сейчас приглашают различные театры как состоявшегося профессионала.

Вызывает гордость и то, что спектакль был записан для архива Министерства культуры России, его показывают по российскому телевидению.

Кстати, Рача на нашей сцене позже создал ещё два прекрасных спектакля, ставших событиями в культурной жизни города, – «Сиротливый Запад» по Мартину Мак-Донаху и «Завтра была война» по Борису Васильеву.

А с «Ревизором» наш театр завоевал ещё одну высокую награду – Гран-при I Международного театрального фестиваля «TeArt-Көкше». А ведь в Кокшетау встретились лучшие театры не только Казахстана, но и России, Украины и Киргизии. Оценивали работы театральные критики из Казахстана, России, Германии, Грузии.

Той же осенью наш спектакль «Ангел» получил приз за «Лучшее художественное решение» на XXVII Республиканском театральном фестивале, посвящённом 100-летию народной артистки Амины Умирзаковой. Этот престижный форум прошёл в Семее, на родине прославленной актрисы. Спектакль, необычный не только психологическим содержанием, но и креативной формой, поставила режиссёр-постановщик из Санкт-Петербурга Полина Неведомская.

Прошедшие полтора года пандемии стали временем испытаний, в том числе и для учреждений культуры. Театр, как известно, состоит из двух неделимых частей – сцены и зрительного зала. И вдруг мы лишились своей составляющей… Но любой кризис при прагматичном подходе даёт шанс на развитие. У вынужденной временной разлуки вдруг появилась положительная сторона – мы со зрителем поняли, осознали, насколько нужны друг другу. Семейчане в соцсетях писали, как скучают по нашим спектаклям, как любят наш театр, поэтому встреча стала такой долгожданной и тёплой.

За последние полгода наш режиссёр Андрей Глушков выпустил настолько замечательные спектакли, что они уже стали фаворитами у театралов. Это «Ханума» на основе классического водевиля Авксентия Цагарели и «Жить…Жить…Жить…» по рассказам Василия Шукшина. Постановки абсолютно разные, можно сказать, на диаметрально противоположных полюсах человеческих эмоций, но обе «зацепили» зрителя, вызвали бурю аплодисментов в зале по время показов и восторженных отзывов в соцсетях.

В нашем репертуаре много постановок, которые мы были готовы показать фестивальному жюри и публике, приглашений было очень много. Например, нас ждали в этом году на театральном фестивале в Екатеринбурге Коляда-plays, в Кинешме Ивановский области, Ярославле РФ. Пандемия помешала нашим планам, но, уверен, в будущем они обязательно претворятся в жизнь. Говоря об успехах творческой части труппы, нужно отметить высокий профессионализм наших цехов – реквизиторского, костюмерного, гримёрного, радиотехнического, электроосветительного. Их слаженная работа остается в тени, но именно благодаря ей создаются на сцене яркие персонажи и антураж разных времен.

Все наши творческие взлёты основаны на крепкой материальной базе, которая обеспечивается руководством Восточно-Казахстанской области. Ярким примером тому стало обновление здания театра в прошлом году к 175-летию Абая – такой капитальный ремонт не проводился несколько десятков лет. Изменения коснулись всего – от мягкой кровли до благоустройства территории. Обновился не только фасад, но и внутренние помещения, фойе, зрительный зал, гримёрки, репетиционные комнаты, административное крыло, приобретена современная световая и звуковая аппаратура.

Кстати, к юбилею нашего великого земляка Абая мы подготовили поэтический спектакль «Слова назидания». Режиссёр Айдын Салбан сделал главными героями постановки Разум, Волю и Сердце, чьё триединство помогает человеку оставаться Человеком. В спектакле это находит отражение не только через вербальные средства выражения, но и пластику, вокал, звук, современные технологии.

Нашему профессиональному театру уже 84 года, в 1975-м ему было присвоено имя Фёдора Достоевского, и с ним коллектив не раз становится лауреатом международных, всесоюзных и республиканских фестивалей. Но именно за последние 30 лет, пройдя от начала 90-х, когда спектакли почти не играли, а когда-то многочисленная труппа превратилась в небольшую стайку самых преданных искусству людей, до нынешней мегапопулярности, наш театр в полной мере смог доказать свою творческую состоятельность, найти путь к сердцам зрителей Независимого Казахстана.

Есть мнение, что театр только тогда считается состоявшимся и успешным, когда в нём одновременно работают бок о бок сразу три поколения артистов. На тот момент этого не было и в помине. Понадобилось почти 15 лет, чтобы взрастить новое поколение. И я горжусь тем, что большинство ведущих артистов именно я привёл в театр. Сегодня под этими сводами работает действительно интересная, состоявшаяся, высокопрофессиональная труппа, которая с блеском решает любые задачи.

Одна из ярких творческих удач коллектива – диплом за лучшую мужскую роль на Республиканском театральном фестивале в Алматы, который вручили Фёдору Любецкому за роль Старика в поэтической постановке «Гибель Отрара».

Ярко показал себя театр на республиканских фестивалях в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Уральске: за спектакли «Лекарь поневоле», «Фронтовичка», «Покорнейше прошу» артисты Елена Дручинина, Александр Сухов, Артур Кизилов признаны лучшими в номинации «Главная роль».

Наш коллектив с «Фронтовичкой», по приглашению Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ и корпорации «Роскосмос», принял участие в международном фестивале «Театральный АтомГрад». Именитое жюри высоко оценило творчество труппы, присудив сразу три номинации – Елене Дручининой за лучшую женскую роль, Александру Сухову за лучшую роль второго плана и Юлии Ауг (Москва) за лучшую режиссуру. А весь коллектив был охарактеризован, как «Театр с человеческим лицом».

Также театр представил спектакль «Вероника…» на сцене ежегодного IX Международного фестиваля русских драматических театров «Соотечественники» в Саранске, откуда привёз диплом лауреата.

Удачей стала лирическая драма Дулата Исабекова «Птица счастья», экспериментально поставленная совместно с Казахским музыкально-драматическим театром имени Абая. Постановка имела успех у зрителя.

Неудивительно, что в следующем театральном сезоне сотрудничество двух театров продолжилось, и также с большим успехом! Премьера спектакля «Монолог шёпотом» стала настоящим событием в культурной жизни не только Семея, но и республики. На имя коллективов театра и его руководства были получены письма с благодарностью за интересную и актуальную постановку от министра культуры и спорта, а также автора пьесы – ректора ЕНУ имени Л. Гумилёва Ерлана Сыдыкова.

Сезон 2016-2017 годов уже вошёл в историю тем, что нашему театру выпала заслуженная честь представить культуру региона в рамках Дней Восточно-Казахстанской области в Астане. На сцене столичного театра «Жастар» была представлена премьерная постановка «Дядюшкин сон», поставленная по повести великого писателя, написанной им во время службы в Семипалатинске. Коллектив посвятил постановку 195-летию Фёдора Михайловича Достоевского, но постановщик трагикомедии, режиссёр московского театра «Современник» Олег Плаксин умело расставил акценты, актуализировав историю полуторавековой давности. И успех у столичного зрителя – тому подтверждение.

А затем Русский драматический театр имени Фёдора Достоевского побывал на ЭКСПО-2017, достойно представив культуру ВКО перед гостями Всемирной выставки «спектаклем для всей семьи» по роману-бестселлеру Элеоноры Портер «Поллианна» в постановке известного режиссёра из Санкт-Петербурга Игоря Селина.

Каждый новый сезон пополняет репертуар театра, коллектив в постоянном поиске новых форм и идей, с нетерпением ожидая каждую встречу со зрителем, а значит, впереди новые репетиции, спектакли, поездки, победы, гастроли и премьеры!

Подготовила Айгуль Биданова