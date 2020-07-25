«Нам бы дороги и мобильную связь»

Маралдинский сельский округ отделяет от районного центра 101 километр. Географическая удаленность этого уголка от внешнего мира компенсируется живописнейшей природой: большая часть территории входит в зону Алтайского высокогорья.

О сегодняшнем дне и перспективах дальнейшего развития рассказал сельский глава Фархат Ожекенов. По его информации, в трёх сёлах округа – Маралды, Ушбулак и Кыстау-Курчум – проживает без малого одна тысяча человек. Зарегистрировано 52 крестьянских хозяйства и пять ТОО, занятых разведкой и добычей золота на территории сельокруга. Кроме того, действуют 55 пчеловодческих хозяйств в виде различных ИП. В сёлах работают общеобразовательные школы, клубы, сельская амбулатория и два медпункта.

Если судить по местным меркам, то в основной своей массе маралдинцы живут в достатке. На подворьях можно увидеть живность, здесь охотно занимаются огородами и выращивают добрые урожаи картофеля и других овощей. Однако брендом сельского округа все-таки остается мёд. На пасеках, что находятся среди алтайского разнотравья, собирается ароматнейший, уникальный по своим вкусовым качествам сладкий продукт.

Более благополучна в сравнении с другими территориями района в Маралдинском сельском округе ситуация с занятостью населения. Часть мужчин трудится в местном лесничестве. Кстати, этот год стал знаменательным для сферы занятости: открылись сразу 30 вакансий в лесничестве. На эти рабочие места приняты незанятые жители местных сёл.

По словам главы сельского округа, в рамках программы «Дорожная карта занятости» несколько местных жителей из числа безработных и самозанятых были трудоустроены на ремонтные работы в трёх школах и сельском клубе. Сделаны первые шаги в рамках программы самоуправления сельских территорий.

– На собственные средства округа, сформированные из налоговых поступлений, была решена давняя проблема освещения сёл Ушбулак и Кыстау-Курчум, – рассказал Ф. Ожекенов. – Теперь в тёмное время суток в них загораются 11 и 8 ламп соответственно.

Впрочем, рассчитывать на собственные ресурсы акиму округа явно не придётся в решении двух главных проблем – ремонте дорог и обеспечении мобильной связью. Здесь, конечно, нужны куда более масштабные инвестиции. К примеру, из 101 километра дороги от райцентра имеют гравийное покрытие только 64. Истины ради, надо сказать, что есть на дороге и укатанные отрезки, но куда больше «гребенки» и встречающих россыпями камней участков. По словам Ф. Ожекенова, грейдерование в нынешнем году проводилось только один раз.

Самой проблемной в округе является дорога, связывающая административный центр Маралды с селом Ушбулак. Дело в том, что она проходит по склону крутых гор, перемежающихся со скалами. Они, если ехать в Ушбулак, находятся по левую сторону. Справа – крутой обрыв, по дну которого несет свои воды горная река. В иных местах на этом маршруте двум встречным автомобилям точно не разминуться. Здесь бы проводить учения армейцев по преодолению препятствий, но нет, многие десятилетия это делают местные жители.

– Частенько на этой дороге случаются камнепады, сходы снежных масс, а также в зимний период растут ледовые наросты от бьющих родников, – рассказывает аким. – При поступлении таких сигналов срочно собираем людей и устраняем в авральном режиме заторы. В прошлом году с этой дороги в обрыв сорвалась автомашина, в которой были два человека. Тела обоих нашли потом в реке… Дорога на Ушбулак – главная проблема нашего округа.

Чтобы решить её, необходима капитальная реконструкция участка с трудными километрами. Она должна включать прокладку трассы по иному, безопасному вектору. Для этого потребуется устранять преграду – разрезать горы. Коротко говоря, чтобы люди получили безопасную дорогу с двухсторонним движением, необходимы очень серьезные финансовые вливания. Маралдинский аким Ф. Ожекенов надеется, что это всё-таки произойдет.

Весьма значимой проблемой является отсутствие в селах мобильной связи и интернета. Этот фактор едва ли не основная причина того, что молодежь в округе пускает корни нечасто и старается уехать в город.

– Нам бы надежные дороги и связь, – говорит аким округа. – Со всем остальным мы справимся, как это было всегда. Убежден, что округ имеет хорошие перспективы развития, с учетом того, что у нас, кроме мёда и других секторов сельского хозяйства, есть ещё и потенциал для развития туризма, залежи цветных металлов. Ведется активная разведка недр ТОО «ГРК Маралиха». Надеемся на открытие у нас крупного горного предприятия, где станут работать местные жители.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район