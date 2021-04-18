Общество

Накопления – в портфель

18.04.2021
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– Хотел бы перевести свои пенсионные накопления в компании, управляющие инвестиционным портфелем. Как это сделать и какую сумму я могу перевести?

 Алишер Сайнбаев, Семей

Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП) прежде всего вкладчику ЕНПФ необходимо проверить наличие на его индивидуальном пенсионном счёте пенсионных накоплений, достаточных для передачи в УИП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте enpf.kz либо в мобильном приложении ЕНПФ, рассказывают специалисты ВКО филиала АО «ЕНПФ».

Пенсионные накопления могут быть переданы в доверительное УИП в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений; либо в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов на его ИПС, в случае наличия заключённого договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.

После того как вкладчик убедится в достаточности пенсионных накоплений на своём пенсионном счёте, он может подать в ЕНПФ письменное заявление о переводе определённой суммы накоплений УИП. Если человек заключил договор пенсионного аннуитета со страховой компанией и у него на ИПС в ЕНПФ остались накопления, он также может их доверить УИП.

Заявление может быть подано с помощью электронной цифровой подписи через личный кабинет на сайте www.enpf.kz, где есть подробная инструкция по переводу накоплений, либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений, превышающей сумму достаточности, в доверительное управление УИП в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления. Оставшаяся часть пенсионных накоплений заявителя продолжит находиться под управлением Нацбанка РК. Общий учёт накоплений на индивидуальном пенсионном счёте вкладчика будет вести ЕНПФ.

18.04.2021
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