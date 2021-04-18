Накопления – в портфель

– Хотел бы перевести свои пенсионные накопления в компании, управляющие инвестиционным портфелем. Как это сделать и какую сумму я могу перевести?

Алишер Сайнбаев, Семей

Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП) прежде всего вкладчику ЕНПФ необходимо проверить наличие на его индивидуальном пенсионном счёте пенсионных накоплений, достаточных для передачи в УИП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте enpf.kz либо в мобильном приложении ЕНПФ, рассказывают специалисты ВКО филиала АО «ЕНПФ».

Пенсионные накопления могут быть переданы в доверительное УИП в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений; либо в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов на его ИПС, в случае наличия заключённого договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.

После того как вкладчик убедится в достаточности пенсионных накоплений на своём пенсионном счёте, он может подать в ЕНПФ письменное заявление о переводе определённой суммы накоплений УИП. Если человек заключил договор пенсионного аннуитета со страховой компанией и у него на ИПС в ЕНПФ остались накопления, он также может их доверить УИП.

Заявление может быть подано с помощью электронной цифровой подписи через личный кабинет на сайте www.enpf.kz, где есть подробная инструкция по переводу накоплений, либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений, превышающей сумму достаточности, в доверительное управление УИП в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления. Оставшаяся часть пенсионных накоплений заявителя продолжит находиться под управлением Нацбанка РК. Общий учёт накоплений на индивидуальном пенсионном счёте вкладчика будет вести ЕНПФ.