Наказали за поборы

Директоров нескольких общеобразовательных школ региона наказали за незаконные поборы.

С жалобой на сбор денежных средств администрацией средних школ в Антикоррупционную службу Восточно-Казахстанской области обратились родители учеников из Усть-Каменогорска и Риддера.

Конкретную сумму, которую они должны были собрать, сообщили в родительских чатах. Возражения, что перечисления в пользу школы должны осуществляться исключительно добровольно, руководство учебных заведений во внимание не приняло. Тогда сообщество родителей поместило свое обращение на официальной странице Антикоррупционной службы в социальных сетях

@anticorruptionvko.

Проверка, проведенная специально созданной комиссией, выявила, что должностные лица этих учреждений образования нарушили требования Закона РК «Об образовании». Так, согласно статье 63 Закона Республики Казахстан «Об образовании», в государственных учреждениях образования запрещается взимать деньги с учащихся и педагогических работников.

В итоге директоров этих школ привлекли к дисциплинарной ответственности.

В случае возникновения аналогичных фактов представители областного антикоррупционного ведомства просят обращаться в Call-центр агентства по номеру 1424 или сообщать об этом на официальной странице Антикоррупционной службы ВКО @anticorruptionvko.

Ерик Абитов