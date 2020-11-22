Накануне столетия 

Земляки увековечили память легендарного воина, Героя Советского Союза Тулегена Тохтарова.

В селе Донское состоялась церемония открытия бюста героя на территории местной школы, носящей его славное имя, с соблюдением всех санитарных норм.

Тулеген Тохтаров родился в селе Каракудык Уланского района 19 декабря 1920 года.

Будущий воин и герой работал рафинировщиком на свинцовом заводе в Риддере, откуда и призвался на фронт. Наш именитый земляк погиб смертью храбрых в боях с гитлеровскими захватчиками в феврале 1942 года у села Бородино Новгородской области.

В церемонии открытия приняли участие аким Уланского района Нурымбет Сактаганов, представители общественности, крестьянских хозяйств, жители села. В подготовку и проведение памятного события внесли свой вклад директор ТОО «Иртыш» Анатолий Барков, директор ТОО «ВК Бекон» Константин Ивашин, индивидуальные предприниматели Юрий и Андрей Назаренко, руководитель крестьянского хозяйства «Бережной» Артём Бережной и другие их коллеги.

Напомним, что имя Героя Советского Союза Тулегена Тохтарова носят школы, улицы в различных регионах, как в Казахстане, так и в Российской Федерации. Не является исключением и областной центр Восточного Казахстана.

Таир Сапаргалиев

Уланский район