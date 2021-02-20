Накал страстей

Завершается четвёртый тур чемпионата страны по волейболу. Удастся ли «Алтаю» удержать лидерство?

Один из главных и принципиальных матчей четвёртого тура 29-го чемпионата РК по волейболу среди женских команд мастеров Национальной лиги состоялся уже на второй день соревнований. Дерби Востока и Юга, противостояние «Алтая» и «Жетысу», классика женского волейбола страны и единственное серьёзное испытание для каждой из этих команд.

Вполне возможно, что если бы клуб из Талдыкоргана победил в этом матче, то он (с огромной вероятностью) и взял бы сезон. Если же победа была бы за «Алтаем», то определить лучшую команду предстояло бы в пятом туре.

Усть-каменогорским волейболисткам удалось выиграть, но никак иначе, кроме как волевой, эту победу назвать нельзя. Девушки из «Жетысу» вели первые два сета, были более точны в атаках, играли лучше при приёме подач. Первую партию выиграли с трудом – 26:28, но уже вторую талдыкорганские спортсменки оформили влёгкую – 16:25. Казалось, после такого разгрома команда «Алтай» проиграет на «минус морали», но последовавшие два сета остались за ними – 25:22 и 25:21. Судьбу встречи определила пятая партия, которую полностью вели девушки «Алтая» – 15:11, и в матче со счётом 3:2 победил усть-каменогорский клуб.

Весь тур прошёл для «Алтая» хорошо: игры с «Ару-Астаной», «Куанышем», «Алматы», «Карагандой», «Иртышом», «Алтаем-2» завершились победой со счётом 3:0.

Тем временем у «Алтая-2» всё не так отлично: проигрыш «Жетысу», «Куанышу», «Алматы», «Алтаю» (все – 0:3) и «Иртышу» – 1:3. Но девушкам удалось победить «Караганду» – 3:2 и «Ару-Астану» – 3:0.

Таким образом, усть-каменогорские волейболистки остаются на первом месте с 78 очками, «Жетысу» с 75 баллами занимает вторую строчку.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников