Найти своё призвание

Ко Дню мед. работника

Чтобы стать успешным, мало правильно выбрать профессию, важно найти свое призвание. Доктору из Алтая Оксане Шамсутдиновой удалось совместить оба этих компонента.

Найти своё призвание

Перечень престижных специальностей меняется в соответствии с потребностями рынка труда и модными тенденциями. Но среди неизменных всегда была, есть и будет профессия врача.

Они первые, кого мы видим, появляясь на свет. К ним мы идем на прививку или
профосмотр, они выписывают нам рецепты и переживают за каждого пациента. Не зная сна и покоя, люди в белых халатах ежедневно следуют священной клятве Гиппократа.

Заведующая инсультным центром на базе Межрайонной больницы района Алтай Оксана Шамсутдинова ежедневно выполняет свою миссию по спасению и лечению людей. Со сферой медицины она познакомилась еще в раннем возрасте. До школы знала, как пользоваться тонометром и для чего нужна капельница.

– Моя мама работала медицинской сестрой, – рассказывает Оксана Владимировна, – поэтому я с детства много знала о медицине и не видела себя в будущем специалистом другой сферы.

Еще одним фактором, утвердившим ее в этом выборе, стала тяжелая болезнь отца. Когда он скончался, Оксана твердо решила, что обязательно станет врачом и будет спасать жизни людей. После окончания школы она осталась верной своему выбору, поступив в Семипалатинскую государственную медицинскую академию (сейчас НАО «Медицинский университет Семей») на лечебное дело.

Получив диплом терапевта, зачислилась интерном на неврологическое отделение. В тот период и пришло осознание, что стать врачом – это не просто детская мечта, а призвание, дело жизни. После обучения девушка, следуя принципу «где родился – там и пригодился», вернулась на свою малую родину. Сначала вела консультативный прием в поликлинике, затем работала врачом-ординатором в стационаре.

Стоит отметить, что Оксана Владимировна стояла у истоков становления инсультного центра, а впоследствии стала его заведующей. Она кропотливо изучала новые методики диагностики и лечения пациентов с нарушением мозгового кровообращения. В 2018 году по трехуровневой программе повышения квалификации врачей месяц обучалась в Лондоне. Полученный опыт теперь применяет на практике в родной больнице.

– Моя задача – вовремя диагностировать болезнь, – пояснила врач, – начать лечение и поднять парализованного человека на ноги. В основном больные поступают сложные – с острым нарушением мозгового кровообращения. Правда, работать сейчас стало легче, поскольку наш центр оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим оперативно поставить диагноз и провести
интенсивную терапию.

За время практики каких только случаев не было! Каждый раз, покидая лечебное учреждение, пациенты горячо благодарят врача за то, что подарил им возможность жить.

– Чаще парализованного больного привозят без сознания, а уходит он от нас уже самостоятельно. Это самое ценное в нашей профессии, – подчеркнула Оксана Шамсутдинова.

– Однажды к нам поступил 78-летний пациент в коме. По КТ головного мозга диагностировали обширный инсульт одного полушария. Надежды было мало, но мы бросили все силы на его лечение. Через неделю он открыл глаза, через две – начал разговаривать, потом смог сидеть. Через полгода реабилитации он уже передвигался без посторонней помощи и мог сам себя обслуживать. Разве это не чудо?! Когда видишь такое, радуешься за каждого пациента. Это окрыляет.

Как отмечает Оксана Шамсутдинова, работа для нее – это жизнь. А по-другому просто и не получается. Родные уже привыкли, что мамы часто не бывает дома, а любимый муж помогает во всем, понимая, как сильно она устает на работе. Кстати, ее дети очень часто проводят время в больнице. Возможно, мамин пример в будущем послужит тому, что в семье Шамсутдиновых станет на одного представителя этой благородной профессии больше.

Татьяна Кравченко

Район Алтай

 

Ответить