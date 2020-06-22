Найти своё призвание

Чтобы стать успешным, мало правильно выбрать профессию, важно найти свое призвание. Доктору из Алтая Оксане Шамсутдиновой удалось совместить оба этих компонента.

Перечень престижных специальностей меняется в соответствии с потребностями рынка труда и модными тенденциями. Но среди неизменных всегда была, есть и будет профессия врача.

Они первые, кого мы видим, появляясь на свет. К ним мы идем на прививку или

профосмотр, они выписывают нам рецепты и переживают за каждого пациента. Не зная сна и покоя, люди в белых халатах ежедневно следуют священной клятве Гиппократа.

Заведующая инсультным центром на базе Межрайонной больницы района Алтай Оксана Шамсутдинова ежедневно выполняет свою миссию по спасению и лечению людей. Со сферой медицины она познакомилась еще в раннем возрасте. До школы знала, как пользоваться тонометром и для чего нужна капельница.

– Моя мама работала медицинской сестрой, – рассказывает Оксана Владимировна, – поэтому я с детства много знала о медицине и не видела себя в будущем специалистом другой сферы.

Еще одним фактором, утвердившим ее в этом выборе, стала тяжелая болезнь отца. Когда он скончался, Оксана твердо решила, что обязательно станет врачом и будет спасать жизни людей. После окончания школы она осталась верной своему выбору, поступив в Семипалатинскую государственную медицинскую академию (сейчас НАО «Медицинский университет Семей») на лечебное дело.

Получив диплом терапевта, зачислилась интерном на неврологическое отделение. В тот период и пришло осознание, что стать врачом – это не просто детская мечта, а призвание, дело жизни. После обучения девушка, следуя принципу «где родился – там и пригодился», вернулась на свою малую родину. Сначала вела консультативный прием в поликлинике, затем работала врачом-ординатором в стационаре.

Стоит отметить, что Оксана Владимировна стояла у истоков становления инсультного центра, а впоследствии стала его заведующей. Она кропотливо изучала новые методики диагностики и лечения пациентов с нарушением мозгового кровообращения. В 2018 году по трехуровневой программе повышения квалификации врачей месяц обучалась в Лондоне. Полученный опыт теперь применяет на практике в родной больнице.

– Моя задача – вовремя диагностировать болезнь, – пояснила врач, – начать лечение и поднять парализованного человека на ноги. В основном больные поступают сложные – с острым нарушением мозгового кровообращения. Правда, работать сейчас стало легче, поскольку наш центр оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим оперативно поставить диагноз и провести

интенсивную терапию.

За время практики каких только случаев не было! Каждый раз, покидая лечебное учреждение, пациенты горячо благодарят врача за то, что подарил им возможность жить.

– Чаще парализованного больного привозят без сознания, а уходит он от нас уже самостоятельно. Это самое ценное в нашей профессии, – подчеркнула Оксана Шамсутдинова. – Однажды к нам поступил 78-летний пациент в коме. По КТ головного мозга диагностировали обширный инсульт одного полушария. Надежды было мало, но мы бросили все силы на его лечение. Через неделю он открыл глаза, через две – начал разговаривать, потом смог сидеть. Через полгода реабилитации он уже передвигался без посторонней помощи и мог сам себя обслуживать. Разве это не чудо?! Когда видишь такое, радуешься за каждого пациента. Это окрыляет.

Как отмечает Оксана Шамсутдинова, работа для нее – это жизнь. А по-другому просто и не получается. Родные уже привыкли, что мамы часто не бывает дома, а любимый муж помогает во всем, понимая, как сильно она устает на работе. Кстати, ее дети очень часто проводят время в больнице. Возможно, мамин пример в будущем послужит тому, что в семье Шамсутдиновых станет на одного представителя этой благородной профессии больше.

Татьяна Кравченко

Район Алтай