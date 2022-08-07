Найти оптимальное решение

Конфликты – неотъемлемые элементы социальной жизни. Не всегда люди могут решить их самостоятельно, тогда на подмогу приходят медиаторы. Их задача – помочь сторонам выработать взаимовыгодное решение.

Ежегодно 5 августа в Казахстане отмечается День медиации. В честь этого события медиаторы Восточно-Казахстанской области рассказали о тонкостях профессии и развитии института медиации в нашем регионе.

Елизавета Абдрахманова, тренер-инструктор, профессиональный медиатор, руководитель Центра медиации «Шаңырақ»:

– Закон Республики Казахстан «О медиации», вступивший в законную силу 5 августа 2011 года, открыл путь для разрешения споров сотням тысяч простых граждан. Мы прошли этот путь в одиннадцать лет вместе с нашими земляками. Он был полон интересной и полезной для всех работы.

В нашей области действуют два Центра примирения: «Татуласу орталығы» в территориальном объединении профсоюзов ВКО и областном суде. Открыты кабинет медиации в Доме дружбы – центре общественного согласия и юридическая клиника Центра медиации «Шаңырақ».

В Доме профсоюзов и юридической клинике ведут приём адвокат Ф. Габдуллина и юристы, профессиональные медиаторы Т. Иксанов и А. Байтыков. В Центре примирения областного суда жителей принимают руководитель Центра медиации «Шаңырақ», юрист, профессиональный медиатор Е. Абдрахманова и профессиональный медиатор РОО Центр медиации и права «Альтернатива», юрист Ш. Шалгазина.

В Доме дружбы профессиональные медиаторы ведут приём по графику, и каждый Центр медиации помогает гражданам, обратившимся через сайт Дома дружбы или офлайн. На бесплатной основе проконсультировано более 300 человек, в судах сопровождено 34 спора и 72 – решены в процедуре медиации.

Совместно с Домом дружбы ежегодно проводится обучение активных представителей всех этнокультурных центров, учреждений и предприятий области. Главной темой семинаров стало обучение широкой общественности навыкам ведения переговоров и снижения конфликтности в коллективах и обществе. В Год детей отдельное место во всех семинарах было отведено вопросам детства и материнства, бытовому насилию и вопросам молодёжи.

Центр медиации провёл пять семинаров по обучению согласительных комиссий, а также по вопросам безопасности труда и здоровья работников. Организован форум для работниц КТЖ для ознакомления с правами женщин на производстве.

Наша команда создана для того, чтобы помогать людям разрешать свои конфликты и защищать их интересы, а также помогать созданию и поддержанию комфортной, стабильной эмоциональной обстановки в коллективах и семьях.

Марианна Дячук, директор представительства РОО «Национальная Палата Медиаторов» по ВКО, к.ю.н., ассоциированный профессор кафедры юриспруденции ВКУ им. С. Аманжолова:

– Медиация – это особая форма посредничества, в которой роль медиатора, как беспристрастной третьей стороны, заключается в содействии сторонам конфликта в выработке взаимоприемлемого и жизнеспособного решения.

В настоящее время медиация применяется в разных сферах жизнедеятельности человека: гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношениях. Наименее разработанной и применяемой на практике является медиация в сфере межэтнических и межнациональных конфликтов.

В Казахстане проживают представители более 125 национальностей и народностей. Учесть все интересы такого количества этнокультур в полной мере невозможно, но держать баланс равновесия интересов – вполне выполнимая задача.

Огромную роль в регулировании межэтнических споров играет Ассамблея народа Казахстана – общественный орган консолидации граждан всех национальностей.

Говоря о несомненной медиативной роли Ассамблеи и её рабочих органов, хотелось бы выделить важный аспект: этнические группы в Казахстане в силу грамотно выстроенной национальной политики имеют чрезвычайно высокий гражданско-правовой и общественный статус. Эта уникальная особенность сложилась благодаря вековой традиции толерантности.

Медиация в полиэтничном обществе напрямую связана с истоками и развитием культуры толерантности. Медиатор должен задать порядок толерантности как институциональный аспект дальнейшего существования сторон, как принцип решения споров, воплощённый в мирных соглашениях и договорах.

Таким образом, можно сказать, что этномедиация – это необходимая отрасль медиации, так как наше современное государство активно развивается во всех сферах, а данная отрасль, в свою очередь, как современный способ урегулирования межэтнических конфликтов поможет гражданам повысить своё качество жизни.

И нет сомнения в том, что Ассамблея народа Казахстана, являясь главной диалоговой площадкой для неполитических институтов гражданского общества, продолжит оставаться уникальным медиатором в области совершенствования межэтнических отношений, обеспечения общественно-политической стабильности в стране.

Аксана Каленова, председатель правления ОО «Восточно-Казахстанский центр медиации и права «Альтернатива»:

– Одиннадцать лет назад вступил в силу Закон РК «О медиации». Судить о времени в категориях «много» или «мало» – задача безнадёжная. За прошедшие одиннадцать лет в области развития применения медиации при разрешении споров и конфликтов как государственными органами, так и общественными организациями сделано многое.

И по сей день слышится вопрос: «А зачем вообще нужна медиация?» Ответы могут быть разными. Я считаю, что медиация является частью одного из важных аспектов развития цивилизации – умения разрешать конфликты без помощи сил и средств принуждения.

Отсюда вытекает гуманистическая миссия каждого медиатора – нести обществу наиболее экологичные, гуманные способы урегулирования конфликта. Причём примирение (под которым следует понимать полное восстановление отношений между людьми, прощение) не является целью медиации, примирение не всегда возможно, участники конфликта далеко не всегда стремятся к примирению. Цель медиации – это поиск общего решения конкретного конфликта, устраивающего обе стороны.

Логично, что развитием медиации занимаются такие структуры, как Верховный суд РК и нижестоящие суды, прививая обществу навыки применения альтернативных методов урегулирования споров, в том числе и медиации, в судебных тяжбах. Восточно-Казахстанский областной суд внёс огромный вклад в развитие медиации, сотрудничая с организациями медиаторов, реализовывая проекты, направленные на развитие применения медиации как медиаторами, так и судьями-примирителями.

Восточно-Казахстанский центр медиации и права «Альтернатива» – одна из организаций профессиональных медиаторов, работающих в Казахстане. Организация действует с сентября 2015 года. За время существования организации медиаторы «Альтернативы» помогли многим людям в разных сферах. Это семейно-правовые споры, наиболее сложные, ввиду эмоциональных переживаний сторон; трудовые споры между работниками и работодателями; споры между предпринимателями, касающиеся выполнения договорных обязательств; потребительские споры, когда покупатель не доволен приобретением, и т. д.

Посредничество в урегулировании конфликтов – это тяжёлая работа, не так просто работать с людьми, находящимися в конфликте, испытывающими целую гамму негативных эмоций, выстраивая доверие с ними, коммуникации, помогая находить выход из непростой ситуации.