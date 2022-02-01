Найти и сохранить баланс

За прошлые сутки врачи выписали из стационаров Восточно-Казахстанской области 12 выздоровевших от ковида пациентов, но при этом зарегистрировали 189 новых случаев заражения КВИ. Из них 165 протекают с симптомами, 24 – бессимптомно.

По сведениям областного управления здравоохранения, общий процент занятости коечного фонда составляет 17,6. Всего в условиях стационара лечение проходят 350 пациентов.

Эпидемиологическая ситуация в целом по Казахстану выровнялась – за прошедшие сутки зарегистрирован 7 491 новый факт заражения коронавирусной инфекцией. Это почти в два раза меньше показателей полумесячной давности.

В матрице оценки эпидемиологической ситуации появился регион в «зелёной» зоне – Туркестанская область. В «жёлтую» зону перешли Шымкент и Кызылординская область. Однако в «красной» зоне по-прежнему остаются все остальные регионы Казахстана, в том числе и Восточно-Казахстанская область.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 233 488 случаев заболевания КВИ.

Пока ситуация с ковидом в нашей стране балансирует, и врачи воздерживаются от прогнозов на будущее, МВК по нераспространению COVID-19 сообщает о том, что в облюбованном казахстанскими туристами Египте всплеск заражения коронавирусом. В последний день января там был зафиксирован максимальный с начала пандемии суточной прирост заболеваемости COVID-19 – более двух тысяч новых случаев заражения и 44 смерти от инфекции.

Между тем врачи Италии отмечают рост заражений коронавирусом среди молодого поколения. Каждый третий заражённый в стране – в возрасте до 19 лет. Страна потрясена новостью, что от последствий ковида умерла двухлетняя девочка.

В стремлении уберечь детей всё больше стран одобряют вакцинацию среди этой категории. Так, в Катаре одобрили вакцину от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. С начала года заболеваемость коронавирусом в Катаре, где в этом году пройдёт чемпионат мира по футболу, бьёт рекорды. За минувшие сутки в стране зарегистрировали более четырёх тысяч случаев заболевания.

В Японии в очередной раз обновился суточный рекорд заражений коронавирусом. Власти выявили 84 942 случая. Кроме того, максимальное число заражений с начала пандемии выявили в Турции – 94 783.

А вот Австрия намерена поэтапно смягчать противоэпидемические меры. Решение принято на основе того, что отмечена невысокая нагрузка на стационары. Таким образом, власти Австрии сократят действие комендантского часа и вновь допустят невакцинированных от COVID-19 в магазины и рестораны.

Айгуль Биданова

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