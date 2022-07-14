Найти друзей и заработать

Молодёжь Восточно-Казахстанской области благодаря реализации в регионе программы «Жасыл Ел» не только с пользой проводит летние каникулы, но и помогает родителям пополнить семейный бюджет.

«Рудный Алтай» неоднократно писал о государственной программе, которая предоставляет уникальную возможность молодым людям получить первый трудовой опыт.

Активисты работают в отрядах «Жасыл Ел» по разным направлениям: озеленение населённых пунктов (посадка деревьев, прополка, санитарная очистка лесов, водохранилищ и т. п.), благоустройство. Участие в ней принимают молодые люди с 16 до 29 лет.

Стоит отметить, что с каждым годом программа приобретает всё большую популярность среди молодёжи. В этом году в Восточно-Казахстанской области количество бойцов «Жасыл Ел» – 1200 человек из числа студентов, учащихся школ, безработной молодёжи, молодёжи с ограниченными возможностями, состоящих на учёте служб пробации.

В районе Алтай отмечают, что ежегодно число молодых людей, желающих трудиться в рядах бойцов «Жасыл «Ел», растёт. В этом году насчитывается 90 человек, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей. В рамках программы ребята регулярно проводят такие акции, как «Бірге таза Қазақстан», «Чистый берег» и другие.

– От нашего колледжа во втором потоке проекта участвуют 15 студентов, – рассказала директор Алтайского высшего колледжа Майина Лисовцова. – Молодые люди приучаются работать. Кроме того, молодёжь, занимающаяся озеленением, уже не будет мусорить ни в городе, ни на природе. Понимая сложность такой работы, они будут с уважением относиться к труду других людей. Этот проект не просто даёт возможность для временного трудоустройства молодёжи, но и формирует рабочую культуру. Каждый из нас должен осознавать свою ответственность за окружающую среду, родную землю, ведь это наш дом.

О многогранности программы говорят и представители Молодёжного ресурсного центра Риддера. К слову, в этом году в рядах «Жасыл Ел» 54 бойца. Заработная плата каждого не менее 95 тысяч тенге. Также участники программы обеспечиваются брендированной одеждой.

– Государственная программа «Жасыл Ел» – отличная возможность не просто набраться опыта и почувствовать себя финансово независимым, но и обрести новых друзей, принять участие в различных спортивных и культурных мероприятиях, – подчеркнула исполняющая обязанности директора Молодёжного ресурсного центра Риддера Ольга Сайфутдинова.

Сами участники в числе главных преимуществ программы выделяют возможность научиться зарабатывать самостоятельно и финансово помогать своей семье.

– Про эту программу мне рассказал классный руководитель, – поделился Арсений Власов из Риддера. – Я решил провести лето с пользой и заработать денег.

Отметим, что за весь период работы «Жасыл Ел» в моногороде были облагорожены городские парки, футбольные коробки, берега реки Журавлихи (территория пляжа), аллея 3-го микрорайона, ул. Айдарханова (вдоль деривационной трубы).

В завершение добавим, что аналогичная работа в рамках программы проводится и в других городах и районах области.

Александра Исаева

Фото ОВП района Алтай