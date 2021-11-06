Найдётся оптимальное решение

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл очередной приём граждан по личным вопросам.

Среди обратившихся был руководитель ТОО «Средигорненский» Пётр Дяглев. Предприятие, которое он возглавляет, держит на балансе сельскую котельную.

Напомним, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО по результатам внеплановой проверки в отношении ТОО «Средигорненский» было установлено нарушение законодательства в части предоставления услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией более десяти лет по тарифу, не утверждённому департаментом. В связи с этим предприятие было привлечено к административной ответственности с выплатой штрафа в размере 74,5 миллиона тенге.

– Несмотря на судебные тяжбы, он вовремя подал в жилой сектор и школу тепло, горячую воду. По вопросу административного штрафа, который наложен на ТОО акимом района Алтай, направлено письмо на имя председателя Верховного Суда РК Ж. Ж. Асанова о содействии в решении вопроса снижения административного штрафа, – написал на своих официальных страницах в социальных сетях Даниал Ахметов. – Поручил главе района держать этот вопрос на контроле, руководителю Департамента по регулированию естественных монополий – обсудить ситуацию с председателем Комитета МНЭ РК.

Также в ходе приёма граждан глава региона дал поручение Управлению экономики и бюджетного планирования подготовить записку о сумме, необходимой на приобретение 45 квартир для очередников города Курчатова, среди которых есть многодетные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей.

– Поручил решить вопрос с инклюзивным образованием сына Салтанат Таиновой. В ближайшее время медико-педагогическая комиссия даст заключение, и мальчик будет посещать школу с педагогом-ассистентом, – сообщил аким области.

Акиму Усть-Каменогорска Жаксылыку Омару поручено рассмотреть вопрос передачи Школы возрождения языков и культуры народа Восточного Казахстана в ведение Управления образования ВКО и разместить школу в областном Доме дружбы – центре общественного согласия. С этим вопросом к Даниалу Ахметову обратился член Ассамблеи народа Казахстана Лео Шик. 15 ноября глава региона намерен заслушать результаты по исполнению поставленной задачи.

Кроме того, во время онлайн-встречи с гражданами заведующей детским садом «Нұрбөбек» города Риддера Замире Тотановой, делом которой по поручению акима ВКО занималась прокуратура, разъяснён порядок привлечения должностных лиц к уголовной ответственности.

Добавим, по мнению главы региона, приём граждан – один из действенных способов решения проблем.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников