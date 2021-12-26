Награды за труд

Трое восточноказахстанцев стали победителями проекта по разработке электронных флаеров «Қажырлы еңбек – табыс кілті».

Проект, приуроченный к 30-летию Независимости РК, призван популяризировать среди граждан важные ценности – стремление к честному труду, непрерывному образованию и саморазвитию.

Главной целью является пропаганда любви к труду путём распространения опыта людей, добившихся успехов благодаря упорной работе в разных сферах, ценностей трудолюбия и идеи постоянного самосовершенствования, – рассказали организаторы.

В проекте приняли участие личности, достигшие выдающихся успехов самоотверженным трудом в сфере образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

Участники публиковали посты на странице в Instagram @ruh_qz портала Ruh.kz с использованием хештегов #қажырлыеңбек #выдающийсяуспех, где делились биографией и информацией о своей деятельности и достижениях. Из 654 постов 282 были информационными, 372 опубликовали сами участники из регионов страны.

Среди победителей есть жители Восточно-Казахстанской области, представившие сферу сельского хозяйства, образования и промышленности. Это предприниматель Куаныш Сулейменов, мастер производственного обучения Любовь Попова, плавильщик Бабагумар Байбусинов.

Награждение победителей состоялось в Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру».

Ания Есмухамет