Рухани жаңғыру

Награды за труд

26.12.2021
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Трое восточноказахстанцев стали победителями проекта по разработке электронных флаеров «Қажырлы еңбек – табыс кілті».  

Проект, приуроченный к 30-летию Независимости РК, призван популяризировать среди граждан важные ценности – стремление к честному труду, непрерывному образованию и саморазвитию.  

Главной целью является пропаганда любви к труду путём распространения опыта людей, добившихся успехов благодаря упорной работе в разных сферах, ценностей трудолюбия и идеи постоянного самосовершенствования, – рассказали организаторы.  

В проекте приняли участие личности, достигшие выдающихся успехов самоотверженным трудом в сфере образования, науки, медицины, культуры, сельского хозяйства и промышленности.  

Участники публиковали посты на странице в Instagram @ruh_qz портала Ruh.kz с использованием хештегов #қажырлыеңбек #выдающийсяуспех, где делились биографией и информацией о своей деятельности и достижениях. Из 654 постов 282 были информационными, 372 опубликовали сами участники из регионов страны.  

Среди победителей есть жители Восточно-Казахстанской области, представившие сферу сельского хозяйства, образования и промышленности. Это предприниматель Куаныш Сулейменов, мастер производственного обучения Любовь Попова, плавильщик Бабагумар Байбусинов.  

Награждение победителей состоялось в Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру».  

Ания Есмухамет

 

26.12.2021
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