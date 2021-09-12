Награды за труд и творчество

В преддверии нового учебного года представители педагогического сообщества Глубоковского района, продемонстрировавшие особые успехи в работе, были отмечены наградами республиканского уровня.

В настоящее время в отечественном образовании наблюдаются позитивные тенденции, способствующие повышению статуса педагога. Одним из вариантов выделения ярких и творческих учителей, которые успешно внедряют новые технологии в образовательный и воспитательный процесс, а также воспитывают достойных граждан своей страны, является награждение их отраслевыми наградами.

Любой педагог, который отдаёт свои знания и силы воспитанникам, заслуживает почёта и уважения, а звание «Почётный работник образования РК» является признанием лучших из лучших. К таковым, без преувеличения, относится учитель истории Винненской средней школы Василий Малюжец.

За большой вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие сферы образования района в честь Дня знаний он был награждён нагрудным знаком Министерства образования и науки Республики Казахстан «Почётный работник образования РК».

Общий стаж работы любимого всеми винненцами учителя – 41 год. И что примечательно, вся его трудовая деятельность неразрывно связана с Глубоковским районом. Коллеги Василия Анатольевича отмечают его профессиональную компетентность, эрудицию, интеллигентность, что всегда было и будет эталоном настоящего учителя.

Формирование истинного патриота своей страны – сложная задача, от решения которой педагогом напрямую зависит успешность и благосостояние всего государства, считает директор Глубоковской средней школы имени Оралхана Бокея Сауле Доскалиева. За безупречный и добросовестный труд в сфере образования она награждена нагрудным знаком Министерства образования и науки РК «Ыбырай Алтынсарин».

Трудовой стаж Сауле Жуандыковны в образовании составляет 40 лет. Всё это время она добросовестно работала на разных должностях – от воспитателя детского сада до директора школы. За время своей деятельности зарекомендовала себя настоящим профессионалом, опытным организатором, компетентным руководителем.

Но самое главное, награждённые учителя выделяются среди своих коллег уважительным отношением к личности каждого ребёнка. Благодаря таким талантливым профессионалам в нашей стране вырастают подлинные патриоты.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район