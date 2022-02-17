Награды в копилку спортивных побед

Двадцать медалей завоевали восточноказахстанские спортсмены на VII международном турнире по лёгкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой.

В минувшие выходные в легкоатлетическом центре Ольга Рыпакова прошёл очередной международный турнир по лёгкой атлетике. Мероприятие, участие в котором принимали спортсмены из разных регионов страны, а также Украины, давно стало традиционным.

К сожалению, в последние годы свои коррективы вносит пандемия коронавирусной инфекции – чемпионат проходит без зрителей и на манеж выходит мало атлетов из зарубежных стран. Для тех спортсменов, кто всё же принимает участие, – это отличная возможность заявить о себе.

В церемонии открытия VII международного турнира по лёгкой атлетике принял участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, который назвал спортивное мероприятие генеральной репетицией перед соревнованиями мирового масштаба.

– В Японии есть такое звание, которое ежегодно присваивается выдающемуся человеку страны – «сокровище нации», – сказал глава региона. – У нас такого нет, но Ольгу Рыпакову мы вполне можем назвать нашим сокровищем и достоянием. Поздравляю вас с открытием турнира на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Мы верим, что вы покажете замечательные результаты. Убеждены, что казахстанские легкоатлеты будут побеждать на мировых чемпионатах, Олимпийских играх и азиатских первенствах.

Стоит отметить, что спортсмены не подвели. Так, международный турнир принёс сборной Восточно-Казахстанской области двадцать медалей разного достоинства.

Победу в смешанной эстафете 4 по 200 метров одержал Андрей Соколов, второе место у Валерии Бромат, Андрея Лаврушенко, Ефима Тарасова и Айым Кайсановой. В эстафете 2 по 50 метров серебряные медали у Артёма Сизых, Ивана Тетерина, Валерии Бромат, Анастасии Рыпаковой, бронза – у Элины Михиной из Риддера.

Первое место в забеге на 3000 метров завоевала Нора Джеруто, второе – у Каролин Чепкоэч, третье досталось Дейзи Джепкемей.

В беге на 60 метров с барьерами вторым сумел финишировать Виталий Лиценбергер с результатом 8,4 секунды.

В беге на 60 метров серебряную и бронзовую медали завоевали соответственно Валерия Бромат из Усть-Каменогорска с результатом 7,76 секунды и Элина Михина из Риддера с результатом 7,8 секунды.

Среди мужчин в этой же дисциплине третье место занял Андрей Лаврушенко, спортсмен пробежал с результатом 7,1 секунды.

Рекорд установил Виталий Земс – он второй раз в карьере преодолел дистанцию за 6,77 секунды. К слову, спорт-

смен повторил собственный рекорд, который установил на чемпионате Казахстана год назад.

Обладательницей ещё одной бронзовой медали стала Айым Кайсанова из Белоусовки – она финишировала третьей в беге на 400 метров за 57,98 секунды.

На дистанции 1500 метров третье место досталось Кириллу Козлову из Семея. Его результат – 4,07 секунды.

В женском тройном прыжке серебряная награда у семейчанки Диляры Хайбуллиной, показавшей результат 12,04 метра. В мужском прыжке в высоту третье место у Акылжана Токтогалина с результатом 2,04 метра.

Золотые награды сборной Восточно-Казахстанской области принесли Анастасия Рыпакова в дисциплине «прыжок в длину», улетев на 6,15 метра, а также прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая из Семея с результатом 1,89 метра. Серебро в прыжках в высоту взяла Елизавета Матвеева из Усть-Каменогорска, а бронзу – Фаина Меирманова.

– Это первый старт в зимнем сезоне в этом году, – отметила олимпийская чемпионка 2012-го года в Лондоне, победительница соревнований серии «Бриллиантовая лига» Ольга Рыпакова. – Спортсмены были настроены оптимистично и показали хорошие результаты. Надеюсь, к пику сезона – чемпионату мира по лёгкой атлетике в помещении – они будут ещё лучше. Участие в турнире принимали молодые спортсмены, что не может не радовать. Думаю, что подобные мероприятия – отличная возможность набраться опыта, который, безусловно, пригодится для участия в более масштабных соревнованиях.

Александра Исаева

Фото из открытых источников