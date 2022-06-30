Награды достойным и креативным

Выбрать из огромного потока общей информации достоверную и непредвзятую и донести её до людей – нелёгкая миссия журналиста. 28 июня, в День работников средств массовой информации, в Восточно-Казахстанской области чествовали выдающихся представителей профессии и ветеранов журналистики.

Это, пожалуй, единственный день в году, когда главными героями статей и репортажей становятся сами представители СМИ. Не стал исключением и этот год – в регионе состоялся традиционный Форум журналистов, на котором профессионалов своего дела поздравили с праздником и от имени акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова вручили дипломы и премии за вклад в развитие журналистики.

– Жизнь в современном мире невозможно представить без средств массовой информации, – сказал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Азамат Мухамедчинов. – Именно они играют важнейшую роль в формировании общественного мнения. Профессионализм и неисчерпаемая творческая энергия позволяют представителям СМИ достойно отвечать на вызовы времени. В Восточном Казахстане работает много талантливых, высокопрофессиональных журналистов, которые взвешенно и глубоко освещают события в регионе, живут проблемами и заботами нашей области. Ваши публикации и сюжеты отражают переживания и чаяния людей, их мысли и мнения. Вы держите руку на пульсе происходящего в нашем обществе, всегда находясь среди народа. От всей души желаю творческого вдохновения, дальнейших успехов. Всегда оставайтесь неравнодушными, чуткими, настоящими профессионалами своего дела.

В этом году конкурс проводился по номинациям: «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», «Мерейлі отбасы», «Слышащее государство. Общество без коррупции», «Сильные регионы – драйвер развития страны», «АгроВОСТОК», «Образованная нация», «Здоровая нация», «Человек труда», «Менің Туым – менің тұғырым», «Мой Восток», «Жизнь в объективе». В каждой номинации были представлены материалы журналистов региона. Лучших из лучших выбирала конкурсная комиссия.

Без преувеличения, для представителей региональных средств массовой информации, которые вносят большой вклад в формирование общественного мнения, являются мостом между властью и народом, награда на форуме – высшее признание заслуг и стимул для дальнейшего профессионального роста.

– Присуждение премии акима области – высокая награда, которая вдохновляет на штурм новых вершин – поделилась корреспондент Восточно-Казахстанской областной газеты «Рудный Алтай» Татьяна Кравченко. – Это не только признание моих личных заслуг, но и оценка результата работы всего коллектива, который участвует в выпуске газеты. В наш профессиональный праздник хочу пожелать коллегам удачи в деятельности и неутомимого увлечения своей работой, успехов и только позитивных событий в жизни.

Александра Исаева

Фото Аяужан Утеулиновой