Награды для героев

Медалью «Халық алғысы» наградили восточноказахстанцев, активно участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Чествование особо отличившихся в период пандемии, среди которых есть и жители Восточного Казахстана, состоялось в ходе республиканского онлайн-форума волонтеров Biz birgemiz с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

– Дорогие казахстанцы! Солидарность, стойкость, сочувствие – это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. «Мы вместе» – это новый девиз нашего общества, – обратился к участникам форума Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на плечи врачей, медсестер, санитаров, работников скорой медицинской помощи, а также в прямом эфире поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником.

В рамках онлайн-форума в неформальной обстановке и с соблюдением всех эпидемиологических требований одновременно во всех регионах страны прошло награждение граждан, плодотворно работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившихся в борьбе с пандемией.

В Восточном Казахстане медали «Халық алғысы» одиннадцати героям нашего времени вручил аким области Даниал Ахметов. Среди награжденных – исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. Напомним, компания выделила 10 миллионов долларов в общественный фонд Birgemiz для поддержки казахстанцев во время пандемии COVID-19.

Также 50 млн тенге выделено пульмонологическому отделению Риддерской городской больницы на приобретение специализированного оборудования и 500 млн тенге – фонду «Парыз» на закупку экспресс-тестов. По инициативе Андрея Лазарева медработникам Центра матери и ребенка, Центра онкологии и хирургии, первой городской больницы Усть-Каменогорска собраны и переданы продуктовые наборы, а также телевизоры. Запущены специальные онлайн-акции и марафоны с ценными призами для поддержки людей на самоизоляции.

В период ЧП землякам помогла депутат Кокпектинского районного маслихата, учредитель ТОО «Мукаш» Нуржихан Абдрахманова. Она оказала поддержку многодетным и малообеспеченным семьям на общую сумму более 700 тыс. тенге.

– Для меня получение награды стало приятным событием. Благодарю за оказанную честь, – поделилась Нуржихан Абдрахманова. – Поистине только в таких сложных ситуациях можно познать, что такое единство. Вместе мы обязательно победим пандемию.

Благодаря инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева во время режима чрезвычайного положения 37975 восточноказахстанцев из числа социально уязвимых категорий населения получили материальную помощь в размере 50 тысяч тенге. Координировала эту большую работу руководитель филиала общественного фонда Birgemiz Shygys Нуржан Тусупова, которая тоже награждена медалью.

– Сейчас работаем в режиме 24/7. Несмотря ни на что, мы консультируем абсолютно всех пациентов с COVID-19, – говорит обладательница медали «Халық алғысы», главный пульмонолог ВКО Загрипа Абдиева. – Благодаря комплексной программе развития системы здравоохранения ВКО проведено оснащение поликлиник современным оборудованием, налажена КТ-диагностика. Когда пациент проходит это обследование, буквально сразу же я вижу полную картину состояния его легких. Мы также консультируем граждан, находящихся в районах, по видеосвязи.

Фельдшер станции скорой медицинской помощи Семея Сергей Онников тоже находится на страже здоровья граждан и работает в эвакуационной бригаде. Невзирая на сложные условия труда в период пандемии, вместе со своими коллегами он отработал наибольшее количество вызовов к пациентам с подозрением и установленным диагнозом COVID-19.

Отмечена работа собственного корреспондента республиканского телеканала «Астана» Ирины Якуниной, которая является членом оперативного штаба области. Она активный участник рейдов и профилактических мероприятий, автор серии роликов «Оставайтесь дома» с участием известных земляков.

Заслуженную награду получили руководитель волонтерского движения Lider.kz Semey Евгения Павел, организовавшая работу волонтеров Семея по доставке продуктов первой необходимости 300 семьям и инспектор службы роты патрульной полиции Департамента полиции ВКО Тилек Дурмекбаев, который во время режима ЧП координировал работу сотрудников на 15 блокпостах в Усть-Каменогорске и Семее.

Труд мастера Семейского района электрических сетей АО «ВК РЭК» Бейбита Копжасарова также не остался незамеченным. Бригада, которую он возглавлял, на протяжении всего периода ЧП обеспечивала бесперебойное электроснабжение потребителей Семея и подключение к электрическим сетям восьми блокпостов города.

Медалью награждена шеф-повар КГУ «Санаторий «Уба» Шемонаихинского района Наталья Колмагорова, организовавшая качественное питание в провизорном стационаре для лиц, прибывающих из-за рубежа и находящихся на карантине.

Отличился и сержант воинской части 36803 Семея Архат Ермухамедов. Вместе со своими напарниками его назначили ответственным за патрульно-постовую службу, обеспечивающую безопасность граждан в Семее в период чрезвычайного положения. В ходе их служебной деятельности 18 апреля задержан преступник, совершивший убийство, 20 апреля – вор, находившийся в розыске.

Всего медаль «Халық алғысы» присуждена 97 восточноказахстанцам.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет